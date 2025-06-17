ضربوه بجنزير علي رأسه، ضبط متهم بإنهاء حياة سائق في القليوبية

شهدت منطقة بيجام بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية، واقعة مأساوية، انتهت بإنهاء حياة سائق علي يد شخصين تعديا عليه وضرباه بجنزير علي رأسه، وذلك إثر خلافات سابقة بينهم، وجرى إخطار اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخليه لقطاع أمن القليوبية، وتم نقله لمستشفى قليوب، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضربوه بجنزير علي رأسه، ضبط متهم بإنهاء حياة سائق علي يد اثنين بالقليوبية



تلقى اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارًا من المقدم يوسف الشامي رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، يفيد فيه بورود بلاغ من مستشفى قليوب بوصول المدعو "محمد ف ا" ٣٧ سنة سائق ومقيم بمنطقة بيجام، مصاب بنزيف داخلى بالمخ وعقب تلقيه الإسعافات الأولية لم يستجب ولقى مصرعه.

وعلي الفور انتقل المقدم يوسف الشامي ومعاونيه لمكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود خلافات سابقة بين المجني عليه وأحد جيرانه المدعو "أدهم ح ط" وآخر، وذلك إثر نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهمين، تطورت لمشاجرة بينهما، وعلي إثر ذلك قام المتهمان بالتعدي علي المجني عليه وضربه علي رأسه بـ"جنزير"، وإحداث إصابته بنزيف بالمخ، ولقي مصرعه بعد وصوله للمستشفى.



وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث القسم، من ضبط المتهم الأول، وبمواجهته بما أسفرت عنه تحريات المباحث، أقر بارتكابه تلك الواقعة هو وآخر هارب، وتم ضبط الجنزير المستخدم.

وحرر المحضر رقم 10963 لسنة 2025 جنح أول شبرا الخيمة، وتولت النيابة العامة التحقيق مع المتهم.



حيث تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية جهودها، لضبط المتهم الهارب.

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