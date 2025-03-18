كونكاكاف يحدد تصنيف منتخب السعودية في بطولة الكأس الذهبية

كشف اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم "كونكاكاف" عن تصنيف المنتخب السعودي في بطولة الكأس الذهبية.

ويشارك "الأخضر" كضيف شرف في الكأس الذهبية مع 15 منتخبًا آخرين، ستقسم على 4 مجموعات.

وتنطلق الكأس الذهبية يوم 14 يونيو المقبل، وتستمر حتى 6 يوليو.



وأعلن اتحاد كونكاكاف أن المنتخب السعودي سيكون في التصنيف الرابع، رفقة المنتخبات الـ3 الأقل في تصنيف الفيفا، بعد نهاية فترة التوقف الدولي الحالية، من بين المتأهلين للبطولة.

في المقابل، سيضم التصنيف الأول حامل اللقب، منتخب المكسيك، إضافة إلى أعلى 3 منتخبات في تصنيف "الفيفا" من بين المتأهلين، ثم الرباعي التالي في التصنيف الثاني، والرباعي التالي بالتصنيف الثالث.

وسيقع المنتخب السعودي مع منتخب من التصنيف الأول، وآخر من التصنيف الثاني، وثالث من التصنيف الثالث، وبالتالي من المتوقع أن يقع في مواجهات صعبة.

المنتخبات المتأهلة إلي بطولة الكأس الذهبية

وتأهلت 8 منتخبات بالفعل إلى بطولة الكأس الذهبية، هي كندا، كوراساو، جمهورية الدومينيكان، السلفادور، هايتي، المكسيك، بنما، والولايات المتحدة الأمريكية.

في المقابل سيخوض 14 منتخبًا 7 مباريات بنظام الذهاب والإياب، يومي 21 و25 مارس الجاري، من أجل تحديد المنتخبات الـ7 الأخرى التي ستشارك في بطولة الكأس الذهبية.

يذكر أن المنتخب السعودي سيشارك في بطولة الكأس الذهبية بنسختي 2025 و2027، ليكون ثاني منتخب عربي يشارك في البطولة، بعد منتخب قطر الذي شارك في نسختي 2021 و2023.

ويعتبر منتخب المكسيك هو الأكثر تتويجًا ببطولة الكأس الذهبية برصيد (9) ألقاب، يليه المنتخب الأمريكي (7).

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