الأربعاء 18 يونيو 2025
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خارج الحدود

إسرائيل تعلن قصف رموز سيادية وحكومية جديدة في إيران قريبا

إيران، فيتو
إيران، فيتو

قال وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، إن "مقرات الحكومة في إيران تتعرض للقصف والتدمير بدءا من هيئة الإذاعة والتلفزيون".

 إسرائيل شنت عملية ضد إيران

وقال كاتس، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "جيش الإحتلال الإسرائيلي سيقصف رموزا سيادية وحكومية إضافية في إيران قريبا"، دون المزيد من التفاصيل.
وفي ليلة 13 يونيو الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمةً إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة.
وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي: المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".

إطلاق طائرات هجومية مسيرة

بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة، وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.

إسرائيل  تعلن مقتل أكثر من 24 شخصًا وإصابة ما لا يقل عن 700 آخرين

وأعلنت إسرائيل مقتل أكثر من 24 شخصًا وإصابة ما لا يقل عن 700 آخرين في الضربات الإيرانية. بينما أكدت إيران مقتل أكثر من 220 شخصًا وإصابة ما لا يقل عن 1800 آخرين.
وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.

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