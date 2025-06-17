مصادر: خامنئي يفوض صلاحياته للحرس الثوري ويختبئ في ملجأ تحت الأرض

أفادت مصادر مطلعة بأن المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، قام مؤخرا بتفويض جزء كبير من صلاحياته التنفيذية إلى المجلس الأعلى للحرس الثوري الإيراني، في خطوة مفاجئة تتزامن مع اختفائه عن الأنظار هو وعدد من أفراد عائلته.

ووفقا للمعلومات المتداولة، فإن هذا القرار جاء في ظل تصاعد التوترات العسكرية مع إسرائيل، إذ يعتقد أن خامنئي لجأ إلى ملاجئ محصنة تحت الأرض، ضمن ترتيبات أمنية مشددة تهدف إلى حمايته من أي هجمات إسرائيلية محتملة تستهدف مراكز القيادة الإيرانية.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من السلطات الإيرانية حول هذه الأنباء، كما لم تعرض أي لقطات أو صور حديثة للمرشد الإيراني، ما زاد من الغموض والتكهنات حول حالته ومكان تواجده.

يذكر أن هذه التطورات تأتي في أعقاب موجة من الهجمات الإسرائيلية التي طالت مواقع حساسة داخل الأراضي الإيرانية، ما دفع طهران إلى رفع حالة التأهب القصوى وتعزيز تدابير الحماية في منشآتها العسكرية والقيادية.

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