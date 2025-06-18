حكماء المسلمين يعرض أحدث إصداراته في جناح خاص بمعرض الكتاب الإسلامي بجاكرتا

يشارك مجلس حكماء المسلمين في الدورة الثالثة والعشرين من معرض الكتاب الإسلامي بجاكرتا، الذي ينعقد في مركز جاكرتا للمؤتمرات (JCC) خلال الفترة من 18 إلى 22 يونيو 2025، من خلال جناح مميز يُعدُّ من أبرز أركان المعرض للعام الرابع على التوالي، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتعزيز ثقافة التعايش والسلام، ونشر الفكر الإسلامي المعتدل، وتوسيع حضوره الثقافي في منطقة جنوب شرق آسيا.

حكماء المسلمين يعرض أحدث إصداراته الفكرية والثقافية في جناح خاص بمعرض الكتاب الإسلامي بجاكرتا

ويعرض المجلس هذا العام أكثر من 250 إصدارًا فكريًّا وثقافيًّا، من بينها مجموعة من أحدث إصدارات الحكماء للنشر لعام 2025، التي تتناول قضايا السِّلم والتعايش وتعدد الهويات، مثل: الدين وأمم آسيا الكبرى.. تدبير التعددية الدينية والإثنية في الصين والهند، والسِّلم في إفريقيا.. دراسات ورؤى في تعزيز الاستقرار والتنمية، وصناعة السِّلم الدولي.. استلهام السياقات المشتركة، والسِّلم الدولي: قيم مشتركة ومفاهيم مؤسسية، وجميعها من إعداد نخبة من الباحثين في مركز الحكماء لبحوث السلام.

ويضم الجناح كذلك أكثر من 30 مؤلفًا للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، تسلط الضوء على سماحة الإسلام وعمق تراثه الفكري والفلسفي، ومنها: القول الطيب، ومن دفاتري القديمة، وأهل السنة والجماعة، ونظرات في فكر الإمام الأشعري، وحديث في السلام، إلى جانب مؤلفات علميَّة أخرى لكبار علماء الأزهر؛ مثل: الإسلام والغرب.. مقاربة لأسباب المناكفة ورصد لشروط المثاقفة للدكتور محمد البنعيادي، ومن حديث القرآن عن الإنسان للشيخ علي محمد حسن العماري، وإمام الحرمين وأثره في بناء المدرسة الأشعرية للدكتور علي محمد جبر، ومبادئ الإسلام في تنظيم الأسرة للشيخ أبو الوفا المراغي.

جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض الكتاب الإسلامي بجاكرتا

ويستعرض المجلس أيضًا مجموعة من الإصدارات المهمة لأعضاء المجلس وكبار المفكِّرين؛ أبرزها: الحب في القرآن الكريم لصاحب السمو الأمير غازي بن محمد، والإمام والبابا والطريق الصعب: شهادة على ميلاد وثيقة الأخوة الإنسانيَّة للمستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، وقواعد الفَهم والتَّفاهم من الفكر واللغة للدكتور مصطفى بنحمزة، والمسلمون في مفترق طرق للدكتور محمود حمدي زقزوق، ومديات التعارف في المغرب والأندلس للدكتور جعفر بن الحاج السلمي، ودراسات متشابه النظم في قصص القرآن الكريم: مقارنة وتحليل للدكتور عبد الغني الراجحي.

وفي سياق اهتمامه بتوسيع الأثر الثقافي والوصول إلى الجمهور الإندونيسي، يقدِّم المجلس باقة من الإصدارات المترجمة إلى اللغة الإندونيسية، من أبرزها: القول الطَّيب، ومن دفاتري القديمة، ونظرات في فكر الإمام الأشعري، وأهل السنة والجماعة: من نحن؟، وأساسيات الإسلام، والأخلاق الاجتماعية في الإسلام للشيخ أبو الوفا المراغي، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، للشيخ محمد أبو زهرة. كما يقدِّم المجلس عددًا من الإصدارات المترجمة من لغات أخرى، مثل: صوت التغيير، القيم العالمية المشتركة وصنع السلام الدولي، مواجهة الإسلاموفوبيا في أوروبا، الإسلام والحكم الرشيد للبروفيسور مقتدر خان، والإسلام والغرب والتسامح: إدراك التعايش للدكتور آرون تايلر.

وتتنوَّع مشاركة المجلس في المعرض هذا العام لتشمل ندوات فكرية رفيعة المستوى بمشاركة نخبة من العلماء والمفكرين، من أبرزها: ندوة بعنوان "تعزيز الحوار بين مكونات الأمة الإسلامية" بمشاركة الدكتور محمد زين المجد، عضو اللجنة التنفيذيَّة للمجلس، والأستاذ الدكتور شفيق مغني، نائب رئيس الجمعية المحمدية، والسيدة أليسا عبدالرحمن واحد، منسقة شبكة Gusdurian، كما تُعقدُ ندوة علميَّة بعنوان "أهمية تعزيز السيادة الرقمية وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في السياق الإندونيسي"، بمشاركة الأستاذ الدكتور محمد قريش شهاب، عضو مجلس حكماء المسلمين ووزير الشؤون الدينية الإندونيسي الأسبق، والأستاذ الدكتور براتيكنو، وزير تنمية الموارد البشرية والثقافة، والدكتور رزي إيكو كاركا، الباحث في BRIN وأستاذ زائر في تايوان.

وحرصًا على إشراك مختلف فئات المجتمع، ينظم المجلس ورشًا تفاعليَّة متنوعة ضمن جناحه، تشمل: ورشة "الذكاء الاصطناعي والتعايش للأطفال"، وورشة "كتابة السيناريو في مجال الإخوة الإنسانية والتعايش" الموجَّهة إلى صنَّاع المحتوى والمبدعين الشباب.

وقد حاز جناح مجلس حكماء المسلمين على جائزة "أفضل جناح" في معرض جاكرتا للكتاب لثلاث دورات متتالية، تأكيدًا لجودة محتواه وتنوُّع برامجه ومستوى التفاعل الذي يقدمه لزواره، ويجدِّد المجلس دعوته للجمهور الكريم لزيارة جناحه في القاعة A&B بمركز جاكرتا للمؤتمرات، للاطلاع على أبرز إصداراته والمشاركة في فعالياته المتنوعة التي تُجسد رسالته في ترسيخ السلم والتفاهم والحوار بين الشعوب.

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