حكماء المسلمين يدين انتهاكات الاحتلال بالقدس: استفزاز لمشاعر 2 مليار مسلم

أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الانتهاكات والممارسات الاستفزازيَّة للاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس والاقتحامات المتكرِّرة للمسجد الأقصى المبارك.

استفزازًا لمشاعر أكثر من ملياري مسلم حول العالم

وأكِّد مجلس حكماء المسلمين رفضَه القاطع لمثل هذه الممارسات التعسفيَّة، التي تعد استفزازًا لمشاعر أكثر من ملياري مسلم حول العالم، وتحريضًا خطيرًا على الكراهية والعنف، مطالبًا بالوقف الفوري لهذه الممارسات التحريضيَّة ومعاقبة المسئولين عنها، واتخاذ التَّدابير اللازمة لمنع تكرارها، داعيًا إلى ضرورة احترام الوضع القانوني لمدينة القدس ووقف كافة الإجراءات غير الشرعية وغير القانونيَّة بحق المسجد الأقصى المبارك.

حكماء المسلمين يدعو المجتمع الدولي الى وقف إطلاق النار في غزة

ويجدِّد مجلس حكماء المسلمين دعوته المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته والعمل على الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والسَّماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكلٍ عاجلٍ ودون عوائق، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ أكثر من 70 عامًا وإقرار حقِّه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

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