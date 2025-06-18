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رياضة

جدول مواعيد اختبارات الناشئين بالنادي المصري البورسعيدي 2025-2026

مواعيد اختبارات الناشئين
مواعيد اختبارات الناشئين بالنادي المصري البورسعيدي، فيتو

اختبارات الناشئين 2025، أعلن النادي المصري البورسعيدي جدول مواعيد اختبارات الناشئين بالنادي البورسعيدي موسم 2025-2026.

مواعيد اختبارات الناشئين بالنادي المصري 

المصري يشكل لجنة للإشراف على اختبارات قطاع الناشئين 

وأعلنت إدارة النادي المصري عن تشكيل لجنة الإشراف على اختبارات الناشئين للموسم الكروي الجديد 2026/2025. 

وضمت لجنة الاختبارات كل من الكابتن عباس نور الدين المدير الفني للقطاع رئيسًا للجنة الاختبارات، ومعه الجهاز الفني للاختبارات المشكل من الكابتن عمرو الشموتي والكابتن أحمد نبيه والكابتن وائل الجبالي، فيما يتكون جهاز حراس المرمى من الكابتن سيد الناغي مشرف حراس المرمى والكابتن ابراهيم صبح والكابتن محمد الشناوي 

 

فيما يتكون الجهاز الإداري من الكابتن محمد المنصوري المدير الإداري للقطاع، والكابتن السيد الجراحي، والكابتن إبراهيم الصفتي مسئول شئون اللاعبين، بينما يتولى الكابتن محمد حبيش مهام أخصائي العلاج الطبيعي، والكابتن عادل فؤاد مهام المسئول المالي. 

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