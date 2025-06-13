ناد بصعيد مصر يفتح باب اختبارات الناشئين مجانا

اختبارات الناشئين 2025، أعلن نادي سوهاج الرياضي إجراء اختبارات الناشئين لاختيار لاعبين جدد لتدعيم قطاع الناشئين بالنادي مواليد ٢٠٠٧/٢٠٠٨/٢٠٠٩/٢٠١٠ وحراس مرمى لجميع فرق القطاع.

مواعيد اختبارات الناشئين بنادي سوهاج

وتقام اختبارات الناشئين أيام السبت ٢١ يونيه والإثنين ٢٣ يونيه الساعة ٩ صباحًا على ملعب النادي

ومواليد ٢٠١١/٢٠١٢/٢٠١٣/٢٠١٤ يوم الأربعاء الموافق ١٨ يونيه والخميس الموافق ١٩ يونيه على ملعب نادي سوهاج الرياضي الساعة ٩ صباحًا.



يقود قطاع الناشئين بنادي سوهاج الرياضي عبد الحكيم عبده مدير فني قطاع الناشئين بالنادي ويشرف على القطاع حسين العمدة عضو مجلس إدارة نادي سوهاج والمشرف على النشاط الرياضي حمادة حبارير.



وتقام الاختبارات مجانًا في إطار خطة نادي سوهاج الرياضي لتكوين قطاع ناشئين قوي يكون نواة للفريق الأول مستقبلًا.

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