الأربعاء 11 يونيو 2025
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رياضة

نادي القناة يعلن مواعيد اختبارات الناشئين

نادي القناة يعلن
نادي القناة يعلن مواعيد اختبارات الناشئين، فيتو

اختبارات الناشئين 2025، أعلن مجلس إدارة نادي القناة برئاسة الدكتور محمد لطفي أبو العزم، عن فتح باب الاختبارات بقطاع الناشئين لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ بداية من يوم السبت المقبل.

مواعيد اختبارات الناشئين بنادي القناة 

وتبدأ اختبارات نادي القناة من يوم السبت الموافق ١٤ - ٦ - ٢٠٢٥ تحت إشراف نخبة من مدربي نادي القناة تحت إشراف المدير الفني للقطاع الكابتن علاء بدير.

على أن تبدأ الاختبارات طبقًا للمواعيد التالية: 

قطاع الناشئين من مواليد ٢٠١٠ حتى مواليد ٢٠١٩.

تبدأ الاختبارات أيام السبت والاثنين والأربعاء من كل أسبوع خلال الفترة من ١٤- ٦ - ٢٠٢٥  حتى ٩ - ٧ - ٢٠٢٥.

وتقام الاختبارات للمراحل العمرية ٢٠١٥ - ٢٠١٦- ٢٠١٧ - ٢٠١٨ - ٢٠١٩، أيام السبت والأثنين والأربعاء من كل أسبوع منذ الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا.

بينما تقام الاختبارات للمراحل العمرية ٢٠١٠ - ٢٠١١ -٢٠١٢ - ٢٠١٣ - ٢٠١٤، أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرًا.

وتبدأ الاختبارات خارج مدينة الإسماعيلية، خلال الفترة من يوم السبت الموافق ٢١ يونيو حتى الخميس ١٠ يوليو.

تفاصيل اختبارات نادي القناة

1ـ تقام الاختبارات بنادي القناة القديم “الملعب الفرعي”. 
٢- الحرص على التواجد منذ الثامنة صباحا.
٣ - تبدأ جميع الاختبارات من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الواحدة ظهرًا.
٤ - يرجى الالتزام بالملابس الرياضية والحذاء الرياضي.

على أن يكون سعر الاستمارة ٦٠ جنيها "ستون جنيهًا".

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