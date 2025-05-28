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رياضة

الدوري الممتاز، المصري البورسعيدي يفوز على حرس الحدود 0/2 ويتأهل للكونفدرالية

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

انتهت مباراة المصري البورسعيدي ضد نظيره حرس الحدود بنتيجة 0/2 للمصري، في الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز، والتي جرت مساء اليوم الأربعاء، على استاد السويس الجديد.

سجل هدفي المصري البورسعيدي في شباك حرس الحدود، كريم بامبو في الدقيقة 14، ميدو جابر في الدقيقة 59.

تشكيل المصرى البورسعيدي ضد حرس الحدود

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي، محمد هاشم، خالد صبحي، عمرو سعداوي.

خط الوسط: محمد مخلوف، محمود حمادة، ميدو جابر، عبد الرحيم دغموم.

خط الهجوم: صلاح محسن، كريم بامبو.

البدلاء: عصام ثروت، محمد دبش، حسن علي، سامادو أتدجيكو، حسين فيصل، أحمد القرموطي، فخر الدين بن يوسف،  بابا بادجي، جون إيبوكا.

المصري يتأهل إلى الكونفدرالية

واحتل المصري البورسعيدي بذلك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز بعدما رفع رصيده إلى 42 نقطة، ويحتل حرس الحدود في المركز التاسع برصيد 24 نقطة.

 

 

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