الأربعاء 18 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الحماية المدنية تواصل جهودها لاستخراج سكان عقار السيدة زينب من تحت الأنقاض (فيديو وصور)

انهيار عقار، فيتو
انهيار عقار، فيتو

يواصل رجال الحماية المدنية جهودهم لإنقاذ ضحايا انهيار عقار السيدة زينب واستخراجهم من تحت الأنقاض. 

وأسفر انهيار العقار عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين حتى الآن، فيما يقوم رجال الحماية المدنية بالحفر أسفل الأرض بحثًا عن مواسير الغاز بعد انتشار رائحة الغاز.

وتواصل قوات الحماية المدنية البحث عن شقيق طالب ثانوي توفي في الحادث. 

وشهدت منطقة السيدة زينب بالقاهرة، اليوم الأربعاء، انهيار عقار سكني مكون من 5 طوابق، وأسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، بالإضافة إلى وجود عدد من السكان تحت الأنقاض. 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بانهيار عقار ووجود عالقين، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ البري والمباحث الجنائية إلى موقع الحادث، وبدأت عمليات البحث والإنقاذ.

 
ويُجري رجال المباحث تحريات موسعة حول ملابسات الواقعة، ويستمعون لأقوال الشهود، كما يتم تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار للوقوف على أسباب الانهيار وتحديد المسؤوليات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رجال الحماية المدنية تسرب غاز إنهيار عقار السيدة زينب عقار السيدة زينب منطقة السيدة زينب

مواد متعلقة

مأساة في الحي الشعبي، انهيار عقار في السيدة زينب، مصرع 3 أشخاص وإنقاذ 5 آخرين من أسفل الركام، وتحركات عاجلة من المحافظة والنيابة

انهيار عقار مكون من 7 طوابق في السيدة زينب والبحث عن ضحايا أسفل الأنقاض

إصابة عاملين في انهيار عقار بدكرنس، وقرارات عاجلة لمحافظ الدقهلية (صور)

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لفضيحة المنتج الهوليودي الشهير تايلر بيري

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 18-6-2025

تضم 9 دول، العراق يعلن تشكيل خلية أزمات عربية للتأهب للطوارئ النووية

ما هي القرية التي نزل عليها مطر السوء؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

ضربة البداية مع بورنموث، جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026

صلاح وجها لوجه ضد مرموش، موعد مباراتي ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

الدولار ينتفض من جديد في منتصف تعاملات الأربعاء

خدمات

المزيد

الدولار ينتفض من جديد في منتصف تعاملات الأربعاء

الذهب يستهل تعاملات الأربعاء على تراجع وهذا العيار يسجل 4120 جنيها

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 18-6-2025

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 17-6-2025

المزيد

انفوجراف

بعد إحالته إلى البرلمان.. تفاصيل التعديلات الجديدة بقانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي القرية التي نزل عليها مطر السوء؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

ما مدى ارتباط القول بالعمل الصالح؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 18 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
إيران تستغيث بالمجتمع الدولي لإنقاذ منشآتها النووية من القصف الإسرائيلي