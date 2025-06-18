الأربعاء 18 يونيو 2025
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حوادث

الحماية المدنية تستخدم خراطيم لتتبع أصوات الضحايا أسفل عقار السيدة زينب المنهار (فيديو)

الحماية المدنية
الحماية المدنية تستخدم خراطيم لتتبع أصوات الضحايا

شهدت عمليات الحفر أسفل عقار السيدة زينب المنهار مصرع  4 أشخاص وإصابة 6 آخرين حتى الآن، عن اشتباه سماع أصوات من أسفله وتكثف الأجهزة جهودها لرفع الأنقاض وانتشال الضحايا، كما دفعت بخراطيم لتتبع خروج أى أصوات. 

وشهدت منطقة السيدة زينب  بالقاهرة، اليوم الأربعاء، انهيار عقار سكني مكون من 5 طوابق، ما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، بالإضافة إلى وجود عدد من السكان تحت الأنقاض.  

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بانهيار عقار ووجود عالقين، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ البري والمباحث الجنائية إلى موقع الحادث، وبدأت عمليات البحث والإنقاذ.

 

ويُجري رجال المباحث تحريات موسعة حول ملابسات الواقعة، ويستمعون لأقوال الشهود، كما يتم تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار للوقوف على أسباب الانهيار وتحديد المسؤوليات.

 

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عقار السيدة زينب المنهار عقار السيدة زينب منطقة السيدة زينب

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