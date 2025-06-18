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تزويد أجهزة الرادار للحد من سرعة السيارات على طريق المنصورة الدائري (صور)

تركيب رادارات علي
تركيب رادارات علي طريق المنصورة الدائري، فيتو

شهد طريق المنصورة  الدائري بمحافظة الدقهلية تزويد الطريق بعدد من أجهزة الرادار للحد من سرعة المركبات على ذلك الطريق.

وأكد محافظ الدقهلية، أن هذا الإجراء يأتي كحل مؤقت لحين انشاء كباري مشاة للمواطنين، وبناءا عليه فإن حدود السرعة المسموح بها هي 60 كم/ساعة للسيارات الملاكي، 40 كم/ساعة لسيارات النقل والمقطورة.

وكان اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أعلن عن اتخاذ إجراءات فورية بالتنسيق مع اللواء دكتور حسام عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الدقهلية، حيث تقرر قيام الإدارة العامة للمرور، تحت إشراف العميد حاتم طه مدير الإدارة العامة للمرور بالدقهلية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري بمنطقة شرق الدلتا، بإشراف المهندسة سلوى سامي المدير العام للهيئة، لتزويد الطريق بعدد من اللوحات الإرشادية والرادارات الحديثة.

تحديد السرعات القصوى المسموح بها على الطريق

 وقد أوضح اللواء "مرزوق" أن تلك الإجراءات تشمل تحديد السرعات القصوى المسموح بها على الطريق، بحيث لا تتجاوز سرعة سيارات النقل الثقيل والمقطورات 40 كيلومترًا في الساعة، وباقي المركبات 60 كيلومترًا في الساعة، مع التأكيد على وضع هذه السرعات بشكل واضح على اللوحات.

التركيب الفوري للوحات الإرشادية والتحذيرية والرادارات

وأكد المحافظ على سرعة تنفيذ هذه التوجيهات، والتركيب الفوري للوحات الإرشادية والتحذيرية والرادارات على الطريق الدائري، مشددًا على تفعيل الإجراءات بشكل عاجل من قبل الإدارة العامة للمرور والهيئة العامة للطرق بشرق الدلتا، حفاظًا على أرواح المواطنين وتحقيقًا للانضباط المروري.

تعزيز السلامة على الطرق والحد من الحوادث

ويأتي هذا التحرك في إطار حرص الدولة على الاستجابة السريعة لمطالب المواطنين، وتعزيز السلامة على الطرق، والحد من الحوادث، في استجابة فورية لشكاوى المواطنين ونظرًا لتكرار الحوادث على طريق دائري المنصورة.

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