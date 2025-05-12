بعد تكرار حوادث النقل الثقيل، 10 آلاف مخالفة مرورية في حملات موسعة على الدائري

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه حملات مكثفة على الطريق الدائري لضبط كافة صور المخالفات، خاصة مخالفات سيارات النقل؛ في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى ضبط المخالفات وتحقيق السيولة والانضباط المروري.

نتائج الحملات خلال الآونة الأخيرة

1056 مخالفة السير يسار الطريق

19 مخالفة عدم تشميع الحمولة

2690 مخالفة ارتفاع الحمولة

7737 مخالفة حمولات زيادة

1763 مخالفة السير وقت الحظر

607 مخالفات مركبات بدون لوحات

615 مخالفة طمس لوحات.

استمرار الحملات المرورية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع التأكيد على استمرار الحملات المرورية لتحقيق الانضباط على الطرق والحد من الحوادث.

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