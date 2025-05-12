الإثنين 12 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بعد تكرار حوادث النقل الثقيل، 10 آلاف مخالفة مرورية في حملات موسعة على الدائري

حملات مرورية
حملات مرورية

 واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه حملات مكثفة على الطريق الدائري لضبط كافة صور المخالفات، خاصة مخالفات سيارات النقل؛ في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى ضبط المخالفات وتحقيق السيولة والانضباط المروري.

خبير يكشف سر إنشاء وحدة لتخارج الدولة من النشاط الاقتصادى

ضبط 6 لصوص لارتكاب جرائم سرقات متنوعة فى القاهرة

نتائج الحملات خلال الآونة الأخيرة

1056 مخالفة السير يسار الطريق
19 مخالفة عدم تشميع الحمولة
2690 مخالفة ارتفاع الحمولة
7737 مخالفة حمولات زيادة
1763 مخالفة السير وقت الحظر
607 مخالفات مركبات بدون لوحات
615 مخالفة طمس لوحات.

 

استمرار الحملات المرورية

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع التأكيد على استمرار الحملات المرورية لتحقيق الانضباط على الطرق والحد من الحوادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استراتيجية وزارة الداخلية الادارة العامة للمرور الحد من الحوادث الإنضباط المرورى الحملات المرورية الطريق الدائري تحقيق الانضباط وزارة الداخلية

مواد متعلقة

أكاديمية الشرطة تختتم فعاليات مسابقة الرماية السنوية الـ40 للضباط بكلية التدريب والتنمية

ضبط 6 لصوص لارتكاب جرائم سرقات متنوعة فى القاهرة

القبض على رئيس مجلس إدارة شركة غسل 150 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين

ضبط 8 أطنان دقيق خلال حملات تموينية مكبرة على المخابز خلال 24 ساعة

تعاملات بقيمة 9 ملايين جنيه، ضربات أمنية ضد تجار النقد الأجنبي

ضبط 51 بلطجيا وهاربا من المراقبة و128 فرد خرطوش خلال حملات بالمحافظات

ضبط 4 قطع سلاح وتنفيذ 814 حكما قضائيا خلال حملة أمنية بأسوان

تحرير 4 آلاف قضية سرقة كهرباء خلال حملات على المحال والعقارات بالمحافظات

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن خوسيه ريفيرو مدرب الأهلي المحتمل

ننشر نص تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة بعد موافقة النواب

بعد التراجعات الكبيرة، تعرف على أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الإثنين 12-5-2025

مصادر: خوسيه ريفيرو اقترب من قيادة الأهلي موسمين ومعه 5 معاونين

يؤدي لاضطرابات في المخ والوفاة، جمال شعبان يحذر من التسمم بالماء

تعرف على الجهاز المعاون للإسباني خوسيه ريفيرو مدرب الأهلي المحتمل

حيثيات حكم المؤبد في قضية الطفل ياسين (مستندات)

محطات مهمة في مسيرة خوسيه ريفيرو مدرب الأهلي المحتمل

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الإثنين 12-5-2025 بالأسواق

بعد الاتفاق الصيني الأمريكي، تراجعات كبيرة في أسعار الذهب اليوم

الدولار يرتفع بقوة بعد خفض الرسوم بين أمريكا والصين

بعد التراجعات الكبيرة، تعرف على أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الإثنين 12-5-2025

المزيد

انفوجراف

إرشادات هامة لطلاب الجامعات داخل مقار لجان الامتحانات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى مولده، حروب خاضها الإمام الأكبر عبد الحليم محمود من أجل الإسلام والأزهر

موسم الحج 2025، دار الإفتاء توضح حكم التحدث في الهاتف المحمول أثناء الطواف

محمد الغزالي، حجة الإسلام في القرن العشرين

المزيد
الجريدة الرسمية