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إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الدائري بالفيوم

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

اصيب 3  أشخاص من الفيوم،  في حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة بخارية، على الطريق الدائري لمدينة الفيوم بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم، وتم نقل المصابين، إلى مستشفى الفيوم الجامعي، لتلقي العلاج اللازم. 

حادث تصادم على الطريق الدائري 

وكان مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، تلقى إخطارا من غرفة عمليات  شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية، على الطريق الدائري لمدينة الفيوم، أمام مدخل حي الصوفي، دائرة قسم ثان الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن السرعة الزائدة أدت الي اختلال مقود المركبتين في يدي السائقين، ما أدى إلى وقوع الحادث، وإصابة 3 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، لتلقي العلاج.

 

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 وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

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