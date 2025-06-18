الأهلي يعلن مواعيد اختبارات الناشئين بالدقهلية والسويس

أعلن النادي الأهلي عن موعد اختبارات الناشئين لكرة القدم في المحافظات المختلفة، وذلك بعد أن أقيمت الاختبارات في القاهرة على ملاعب أكاديمية الأهلي بمقر النادي بمدينة نصر، والتي انطلقت في 14 يونيو الجاري.

اختبارات الأهلي في المحافظات

تبدأ اختبارات الناشئين بـ الأهلي في المحافظات من محافظة الدقهلية، حيث تباع الاستمارات بداية من يوم الجمعة 20 يونيو حتى الأحد 22 يونيو الجاري، من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى السادسة مساء، مقابل 100 جنيه للاستمارة، وتقام الاختبارات يومي الإثنين والثلاثاء 23 و24 يونيو، وذلك بمقر أكاديمية الأهلي بالقرية الأولمبية بجامعة المنصورة، على أن تبدأ الاختبارات الساعة السابعة صباحًا.

وتقام اختبارات الناشئين للنادي الأهلي كذلك في محافظة السويس، حيث تبدأ عملية بيع الاستمارات يوم الاثنين 23 يونيو وتستمر حتى الأربعاء 25 يونيو، من الواحدة ظهرًا وحتى السادسة مساء، وتقام الاختبارات يومي الخميس والجمعة 26 و27 يونيو، وذلك بمقر أكاديمية الأهلي بنادي النصر للبترول، وتبدأ الاختبارات كذلك في السابعة صباحًا.

ويستقبل الأهلي المتقدمين لاختبارات الناشئين مواليد 2010، 2011، 2012، 2013، 2014، 2015، 2016، 2017، 2018، و2019.

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