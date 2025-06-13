الجمعة 13 يونيو 2025
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رياضة

مد فترة بيع استمارات اختبارات الناشئين بالنادي الأهلي

اختبارات الناشئين
اختبارات الناشئين بالنادي الأهلي، فيتو

اختبارات الناشئين 2025، قرر النادي الأهلي، مد فترة بيع استمارات اختبارات الناشئين لمدة 24 ساعة إلى اليوم الجمعة 13 يونيو الجاري بسبب الإقبال الكبير.

وكان النادي الأهلي حدد في وقت سابق موعد بيع الاستمارات بدءًا من الإثنين الموافق 2 يونيو حتى 5 يونيو الجاري، ثم مواصلة عملية البيع بعد عيد الأضحى المبارك بدءًا من 10 وحتى 12 يونيو.

 

 وأكد الأهلي أن بيع الاستمارات سيكون على بوابات النادي المختلفة بمقراته الأربعة في الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة من الساعة الواحدة ظهرا وحتى السادسة مساءً.

 

وأعلن النادي الأهلي مواعيد اختبارات الناشئين لكرة القدم موسم 2025-2026 كالتالي:

 

موعد اختبارات الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي

وحدد النادي الأهلي في بيان رسمي موعد بدء اختبارات الناشئين لكرة القدم الموسم 2025 - 2026، وذلك اعتبارًا من 14 يونيو الجاري في مقر النادي بمدينة نصر على ملاعب أكاديمية الأهلي.

 

الأعمار السنية في اختبارات الأهلي 2025

ويستقبل النادي الأهلي المتقدمين لاختبارات الناشئين مواليد 2010، 2011،  2019.

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