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رياضة

الأهلي يعلن مواعيد اختبارات الناشئين 2025-2026

الأهلي يعلن مواعيد
الأهلي يعلن مواعيد اختبارات الناشئين 2025-2026

اختبارات الناشئين 2025، أعلن النادي الأهلي مواعيد اختبارات الناشئين لكرة القدم موسم 2025-2026.

 

الأهلي يعلن موعد اختبارات الناشئين لكرة القدم 


وأعلن النادي الأهلي في بيان رسمي عن موعد بدء اختبارات الناشئين لكرة القدم الموسم 2025 - 2026، وذلك اعتبارًا من 14 يونيو الجاري في مقر النادي بمدينة نصر على ملاعب أكاديمية الأهلي.

 

موعد ومكان بيع استمارات اختبارات الناشئين بالأهلي 

وحدد النادي الأهلي موعد بيع الاستمارات بدءًا من الغد الموافق 2 يونيو حتى 5 يونيو، وتستأنف عملية البيع بعد عيد الأضحى المبارك بدءًا من 10 وحتى 12 يونيو، وذلك على بوابات النادي المختلفة بمقراته الأربعة في الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة من الساعة الواحدة ظهرا وحتى السادسة مساءً. 

الأعمار السنية في اختبارات الأهلي 

ويستقبل الأهلي المتقدمين لاختبارات الناشئين مواليد 2010، 2011،  2019.

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