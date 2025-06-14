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رياضة

انطلاق أول أيام اختبارات الناشئين بالنادي الأهلي موسم 2025-2026 (صور)

اختبارات الناشئين
اختبارات الناشئين بالنادي الأهلي

اختبارات الناشئين 2025، انطلقت صباح اليوم السبت، أول أيام اختبارات الناشئين بالنادي الأهلي في ملاعب الأكاديمية بفرع مدينة نصر لاختيار لاعبين جدد.

وشهد اليوم الأول من اختبارات الأهلي للناشئين 2025-2026 إقبالا كثيفا من جانب اللاعبين المتقدمين.

وأعلن النادي الأهلي مواعيد اختبارات الناشئين لكرة القدم موسم 2025-2026 كالتالي:

موعد اختبارات الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي

وحدد النادي الأهلي في بيان رسمي موعد بدء اختبارات الناشئين لكرة القدم الموسم 2025 - 2026، وذلك اعتبارًا من 14 يونيو الجاري في مقر النادي بمدينة نصر على ملاعب أكاديمية الأهلي.

الأعمار السنية في اختبارات الأهلي 2025

ويستقبل النادي الأهلي المتقدمين لاختبارات الناشئين مواليد 2010، 2011،  2019.

وكان النادي الأهلي حدد في وقت سابق موعد بيع الاستمارات بدءًا من الإثنين الموافق 2 يونيو حتى 5 يونيو الجاري، ثم مواصلة عملية البيع بعد عيد الأضحى المبارك بدءًا من 10 وحتى 12 يونيو قبل مد عملية البيع ليوم جديد الجمعة 13 يونيو نظرا للإقبال الكبير.

 وأكد الأهلي أن بيع الاستمارات سيكون على بوابات النادي المختلفة بمقراته الأربعة في الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة من الساعة الواحدة ظهرا وحتى السادسة مساءً.

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