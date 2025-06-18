قوة الهلال، أرقام سالم الدوسري مع الزعيم قبل مواجهة ريال مدريد بكأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية، يستعد الهلال السعودي لمواجهة صعبة أمام ريال الإسباني، في الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة الثامنة في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويعول الهلال السعودي على سالم الدوسري في قيادة الأزرق خاصة وأن اللاعب قدم أفضل مستوى له هذا الموسم.

ارقام سالم الدوسري مع الهلال

وشارك سالم الدوسري في 32 مباراة خلال موسم الدوري السعودي، بمجموع 2797 دقيقة على أرض الملعب.

وسجل الدوسري 15 هدفًا وصنع 15 هدفًا آخر، ليعادل الرقم القياسي لأكثر لاعبي الدوري صناعةً للأهداف في موسم واحد، والذي كان مسجلًا باسم البرازيلي كاكو في موسم 2022-2023.

وأظهر الدوسري دقة عالية بتمرير 1125 كرة ناجحة بنسبة 82.1%، منها 21 تمريرة طولية بنسبة نجاح 55.3%، إضافة إلى تنفيذ 40 ركلة ركنية وعرضية متميزة.

وتسلم الدوسري 3 بطاقات صفراء فقط دون أي بطاقات حمراء.

موقف غامض لـ مبابي

فيما أبعد مرض الحمى، الدولي الفرنسي كيليان مبابي، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني عن تدريبات فريقه الأخيرة قبل مواجهة الهلال اليوم في بطولة كأس العالم للأندية.

وبحسب التقارير الإسباني فإن مبابي لم يشارك في التدريبات بسبب تعرضه لمرض الحمى، ومشاركته أمام الهلال غير واضحة حتى الآن،حيث تتوقف على تحسن حالته الصحية وتطورها، خلال الساعات المقبلة لمعرفة القرار النهائي من مشاركته أو عدمها أمام الهلال.

وأضافت التقارير أن اللاعب كان جاهزًا وكل شيء كان على ما يرام، ولكنه أصيب بالمرض من أمس، والجهاز الطبي يتابع حالته بشكل جيد لاتخاذ القرار النهائي خلال الساعات المقبلة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام الهلال

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه من المتوقع أن يبدأ ألونسو بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – أسينسيو – دين هويسن – فران جارسيا

خط الوسط: أوريلين تشواميني – فيديريكو فالفيردي – أردا جولر

خط الهجوم: جود بيلينجهام – فينيسيوس جونيور – رودريجو.

التشكيل المتوقع للهلال أمام ريال مدريد

وعلى الجانب الآخر، من المرجح أن يعتمد سيموني إنزاجي المدير الفني للهلال على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: علي البليهي – كاليدو كوليبالي – حسان تمبكتي

خط الوسط: جواو كانسيلو – روبن نيفيز – سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش – رينان لودي

خط الهجوم: مالكوم – ألكسندر ميتروفيتش – سالم الدوسري

موعد مباراة ريال مدريد والهلال السعودي

ويلتقي فريق الهلال نظيره ريال مدريد عند العاشرة من مساء اليوم الأربعاء الموافق 18 يونيو ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العالم للأندية 2025 بتوقيت مصر والسعودية.

ومن المقرر أن تقام مباراة وريال مدريد على ملعب هارد روك الذي يتسع لقرابة 65 ألف متفرج.

المجموعة الثامنة تضم إلى جانب الهلال السعودي أندية ريال مدريد الاسباني وباتشوكا المكسيكي وسالزبورج النمساوي.

القيمة السوقية لفريق ريال مدريد

وتبلغ القيمة السوقية لفريق ريال مدريد الإسباني مليار و330 مليون يورو بحسب شبكة "ترانسفير ماركت" ويعتبر ثنائي الفريق بيلينجهام وكيليان مبابي أعلى اللاعبين قيمة في قائمة الملكي حيث تبلغ القيمة السوقية لكل منهما على حدة 180 مليون يورو، يليهما فينيسيوس جونيور بقيمة 170 مليون يورو.

الهلال السعودي، فيتو

القيمة السوقية لفريق الهلال السعودية

أما فريق الهلال السعودي فتبلغ القيمة السوقية له حاليا 154 مليون يورو فقط، أي أن القيمة السوقية لأي لاعب من ثلاثي ريال مدريد بيلينجهام ومبابي وجونيور منفردا، تتخطي القيمة الإجمالية لفريق الهلال بجميع لاعبيه.

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