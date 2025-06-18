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خارج الحدود

إيران تعلن إسقاط 14 مسيرة وكشف مواقع لتصنيعها بطهران وأصفهان وألبرز

طائرة بدون طيار،
طائرة بدون طيار، فيتو

أعلنت الشرطة الإيرانية، في بيان اليوم الأربعاء، عن إسقاط 14 مسيرة وكشف مواقع لصناعة مسيرات ومتفجرات بطهران وأصفهان وألبرز واعتقال متورطين.

إسقاط مسيرات إسرائيلية 

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلًا عن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن أكثر من 50 طائرة حربية نفذت  سلسلة من الضربات ضد أهداف عسكرية في منطقة طهران.

ووفق البيان العسكري، استهدفت الغارات موقعًا لإنتاج أجهزة الطرد المركزي يُعتقد أنه يُستخدم في توسيع نطاق ومعدلات تخصيب اليورانيوم ضمن البرنامج النووي الإيراني.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن "الهجمات شملت أيضًا منشآت لإنتاج الأسلحة، من بينها مصنع لتجهيز المواد الخام ومكونات صواريخ أرض-أرض، يتهم النظام الإيراني باستخدامها في الهجمات الأخيرة على إسرائيل".

كما طالت الضربات الجوية مواقع لإنتاج أنظمة ومكونات صواريخ أرض-جو، والتي تهدف إلى استهداف الطائرات، في إطار ما وصفه جيش الاحتلال بمحاولة تقليص القدرات العسكرية الإيرانية التي تشكل تهديدًا مباشرًا.

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مسيرات اسرائيلية أصفهان طهران

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