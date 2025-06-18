الأربعاء 18 يونيو 2025
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خارج الحدود

تايلاند تنصح رعاياها بمغادرة إيران فورًا حفاظًا على سلامتهم

إنفجارات فى إيران،
إنفجارات فى إيران، فيتو

أفادت وسائل إعلام تايلاندية بأن سفارة تايلاند في طهران نصحت رعاياها بمغادرة إيران فورًا حفاظًا على سلامتهم.

عملية لإجلاء أول دفعة من رعاياها من إيران

وعلى الجانب الآخر ذكرت وكالة خدمة أخبار الصين، اليوم الأربعاء، أن بكين نظمت عملية لإجلاء أول دفعة من رعاياها من إيران.

وأضافت الوكالة التي تديرها الدولة أن الرعايا الصينيين غادروا البلاد برا من طهران إلى تركمانستان الثلاثاء، بحسب "رويترز".

دخول الحرب الجوية بين الخصمين يومها السادس

وشنت إيران وإسرائيل ضربات صاروخية جديدة على بعضهما البعض الأربعاء مع دخول الحرب الجوية بين الخصمين يومها السادس رغم دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران للاستسلام غير المشروط.

صبر الولايات المتحدة بدأ ينفد

وحذر الرئيس الأمريكي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء، من أن صبر الولايات المتحدة بدأ ينفد. وفي حين قال إنه لا توجد نية لقتل المرشد الأعلى الإيراني "في الوقت الراهن"، فإن تعليقاته إلى موقف أكثر تشددا تجاه إيران، في الوقت الذي يدرس فيه إمكان زيادة التدخل الأمريكي.

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