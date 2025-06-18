بعد التهديد بضرب مفاعل ديمونة، خبير يكشف تأثير الرياح في نقل الإشعاع النووي إلى مصر

مفاعل ديمونة، كشف الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأرض والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن تأثير ضرب مفاعل ديمونة على مصر، من ناحية اتجاه الرياح، حيث يزعم البعض أن اتجاه الرياح في منطقة مفاعل ديمونة في اتجاه الرياح القادمة لمصر.

هل تنقل الرياح الإشعاع النووي إلى مصر

وأكد الدكتور نادر نور الدين أن الأراضي الفلسطينية المحتلة تقع في شمال شرق مصر، في حين نجد أن الرياح القادمة على مصر شمالية غربية، وتنقلب إلى جنوبية شرقية من السودان وشرق أفريقيا أثناء موسم الخماسين في أبريل ومايو.

ونفى الدكتور نادر نور الدين المزاعم القائلة إن مفاعل ديمونة مصمم لإلحاق الضرر بمصر، لكوننا تحت اتجاه الريح القادمة شرقًا وشمال شرق، مشيرًا إلى أن الموجات التفجيرية الإشعاعية ودوائرها فهذا أمر آخر، ولا تتأثر بالرياح.

مفاعل ديمونة في صحراء النقب، فيتو



وأجاب الدكتور نادر نور الدين عن سؤال "هل ضرب مفاعل ديمونة يضر مصر؟!"، مشيرًا إلى المزاعم التي يتم الترويج لها، ومفادها أن "مفاعل ديمونة مصمم على كون أي ضرر به يضر بمصر لأن اتجاه الرياح في هذه المنطقة في اتجاه القدوم إلى مصر!".

وقال الدكتور نادر نور الدين عن الرياح القادمة لمصر وتأثرها بنقل الإشعاع في حالة ضرب مفاعل ديمونة: "تقع إسرائيل شمال شرق مصر، وأغلب الرياح القادمة إلي مصر طوال العام هى رياح شمالية غربية، تنقلب إلي جنوبية شرقية من السودان وشرق إفريقيا، أثناء موسم الخماسين في أبريل ومايو".

وأوضح الدكتور نادر نور الدين: "وبالتالي فغير صحيح أن مفاعل ديمونة مصمم لإلحاق الضرر بمصر، لكوننا تحت اتجاه الريح القادمة شرقًا وشمال شرق!".

وتابع نادر نور الدين: "هذا أمر الرياح، أما الموجات التفجيرية الإشعاعية ودوائرها فهذا أمر آخر ولا تتأثر كثيرا بالرياح".

ديمونة يستخدم في إنتاج الوقود النووي

الجدير بالذكر أن مفاعل ديمونة، يُعرف رسميًا باسم "مركز بحوث النقب"، وهو منشأة إسرائيلية للصناعات النووية، تقع بالقرب من مدينة ديمونة في صحراء النقب منذ أواخر الستينيات.

موقع المفاعل النووي الإسرائيلي ديمونة، فيتو

ويُعتقد أنه يُستخدم في إنتاج وقود نووي، وربما تصنيع رؤوس نووية، وبالرغم أن الاحتلال الإسرائيل لم يؤكد أو ينفِ امتلاكه لأسلحة نووية رسميًا، لكن التقارير تؤكد امتلاك إسرائيل للسلاح النووي وتنتج وقودا نوويا من مفاعل ديمونة.

ويذكر أنه خلال التوترات الحالية بين إيران وإسرائيل، منذ 13 يونيو 2025، طالب ضابط برلماني إيراني، مجتبى زارعي، بقصف ديمونة ردًا على الضربات الإسرائيلية على منشآت نووية إيرانية، وقال: "حان الوقت لمهاجمة ديمونة... بصاروخين من طنّين".

التهديد بضرب مفاعل ديمونة

ولم تكن هذه تصريحات حكومية رسمية، بل جاءت من زارعي، وهو عضو في لجنة الأمن القومي في البرلمان، وتبدو كخطوة استخدمت في وسائل الإعلام الإيرانية لتصعيد التهديدات، ولا يوجد حتى الآن ما يشير إلى أن الحكومة الإيرانية أو القوات المسلحة الإيرانية أعطت توجيهات عملية لتنفيذ هجوم فعلي على المفاعل.

هل تنقل الرياح الإشعاعات النووية على مصر، فيتو



كما أنه لا توجد تقارير موثوقة تشير إلى إطلاق صاروخ أو صواريخ من إيران صوب مفاعل ديمونة، وبعض التقارير الإعلامية الواردة من بعض المنصات، مثل منصة Ainvest، ذكرت "أن ضربة إيرانية استهدفت المفاعل" ضمن خبر يحمل تحذيرًا عن احتمالية الضرب، لكنها لم تُؤكد بأدلة قوية، ولم يصدر تصريح رسمي إيراني أو إسرائيلي يؤكد وقوع ضرر.

ويقع مفاعل ديمونة في جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة، في صحراء النقب، يبعد عن الحدود المصرية (شمال سيناء) حوالي 100 كيلومتر فقط، ويبعد عن القاهرة حوالي 350 كيلومترًا.

وفي حالة تعرض المفاعل لضربة ناجحة أدت إلى تسرب إشعاعي، فإن العواقب ستكون خطيرة، لكن نقل التلوث الإشعاعي عبر الرياح إلى مصر تأثيره غير متوقع.

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