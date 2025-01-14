خبير أراضي يكشف سر رفض أمريكا إطفاء حرائق كاليفورنيا سريعًا

كشف الدكتور نادر نور الدين، أستاذ استصلاح الأراضي والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن سر عدم إطفاء حرائق كاليفورنيا المستعرة حتي الآن، برغم قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على إطفاء حرائق غابات كاليفورنيا في مدة قليلة، وعن طريق استخدام مياه المحيط القريبة من الولاية.

سر رفض أمريكا إطفاء حرائق كاليفورنيا بمياه المحيط



وأكد الدكتور نادر نور الدين أن الولايات المتحدة الأمريكية ترفض استخدام مياه المحيط لإطفاء حرائق غابات كاليفورنيا، مرجعًا السبب لعدم رغبة أمريكا في تدمير تربة الغابة، لأن أملاح مياه المحيط ستعمل على أن تموت الأشجار المتبقية من الحريق، ولن تسمح الأملاح، التي ستضاف للتربة، بإعادة زراعة الأشجار مرة أخرى.

اشتعال غابات كاليفورنيا بالحرائق، فيتو



وقال الدكتور نادر نور الدين عن حريق غابات كاليفورنيا، وإمكانية إطفائها بماء المحيط: "تستطيع أمريكا استخدام مياه المحيط المالحة القريبة لإعطاء تدفقات مستمرة وغير متقطعة من المياه، كفيلة بإطفاء نيران الغابات في مدة قليلة".

وعن سر عدم رغبة الولايات المتحدة في إطفاء غابات كاليفورنيا بمياه المحيط، قال نور الدين: " هي تعلم أن المياه المالحة سوف تدمر تربة الغابة والأملاح ستميت الأشجار المتبقية من الحريق، ولن تسمح الأملاح التي أضيفت للتربة مع مياه المحيط في إعادة زراعة أشجار شابة، لتعويض الأشجار التي احترقت".

متى تلجأ أمريكا لإطفاء حرائق الغابات بمياه المحيط؟

وتابع نور الدين: "لذلك كان التصريح الرسمي بعدم اللجوء إلى استخدام المياه المالحة للمحيط لإطفاء حرائق الغابات، إلا إذا أصبح الخطر داهم ولم يعد هناك بديل آخر؟!".

الأشجار المحترقة في كارثة حرائق كاليفورنيا، فيتو



وأردف نور الدين: "ما دخل العلم في شئ إلا زانه... العلم وعدم الاندفاع وعدم التهور والصبر والتصرف بحكمة هى أساس التعامل مع أي أزمة.. ومن هنا كانت فرق إدارة الأزمات من المتخصصين والعلماء هى الأهم في كل دول العالم".

خسائر حرائق غابات كاليفورنيا



الجدير بالذكر أن حرائق كاليفورنيا لاتزال تواصل اشتعالها الذي بدأ منذ نحو أسبوع وحتى الآن، ويواصل رجال الإطفاء في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة مكافحة الحرائق الهائلة، التي أسفرت عن مصرع 24 شخصًا على الأقل في لوس أنجلوس، مدينة الأثرياء، وحذر مسؤولون من هبوب رياح قد تؤدي إلى اشتعال النيران بقوة.

رجال الإطفاء يحاولون إطفاء حرائق الغابات، فيتو



وأدت الحرائق المستعرة في مدينة لوس أنجلوس إلى تدمير العديد من العقارات، حيث دمرت الحرائق أكثر من 12 ألف مبنى، وتسببت في تحويل تجمعات سكنية بأكملها إلى ركام، وتسببت في تشريد نحو 166 ألف شخص، ودمرت معظم منازل نجوم هوليوود.

وبرغم نجاح جهود الإطفاء في الحد من انتشار حريق باليسيديس، الذي يقترب من حي برينتوود الراقي ووادي سان فرناندو المكتظ بالسكان، لكن السلطات في ولاية كاليفورنيا تتوقع تدهور الوضع بسبب الرياح القوية، حيث ذكرت روز شونفيلد، الخبيرة بالهيئة الوطنية للأرصاد الجوية الأمريكية، "أن رياحا تصل سرعتها إلى 110 كيلومترات في الساعة ستؤدي لتغيير تصنيف الوضع على أنه "خطير للغاية" اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء.



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