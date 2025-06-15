عن ضرب ديمونة!

يبدو أن إيران تؤمن أن المعركة طويلة، فلا هي تقاتل بمنطق شمشون الذي هو خيار اللحظات الأخيرة، ولا هي -فيما يبدو- على عجلة من أمرها.. الشواهد عديدة؛ فلا استخدمت الصواريخ فرط الصوتية بالمعدل المؤلم للكيان الصهيوني، ولا استهدفت مفاعل ديمونة، باعتباره هو أيضًا قدس أقداس العدو! ولكن رغم ذلك، لا يمنع من استهدافه لمنشآت شديدة الأهمية.

وكما نصحنا أو تمنينا أمس بضرورة التركيز على استهداف المطارات العسكرية لتعطيل حِدّة الهجمات الجوية الصهيونية، استهدفت الصواريخ الإيرانية فعلًا هدفًا شبيهًا، وهو معامل إنتاج وقود الطائرات!



ولذلك يبقى بنك الأهداف كبيرًا، من منشآت اقتصادية موجعة إلى تكنولوجية مهم ومفيد تعطيلها لدورها عسكريًا واقتصاديًا، ومصانع حربية تضخ في تموين جيش العدو، واقتصادية بتصدير السلاح. لكن تبقى هناك أهداف لها أبعاد معنوية ورمزية، وأيضًا عسكرية، تشارك بدرجة أو بأخرى في الحرب..

منها -بخلاف مبنى وزارة الدفاع والموساد- هناك مقر الوحدة 8200 الخاصة بجمع المعلومات والحرب النفسية وإدارة شبكات التواصل، وهناك مباني الكنيست ومطار حيفا، لينضم شقيقه بن جوريون ويصبح خارج الخدمة! وبالتالي، يبقى ضرب ديمونة رهينة للأيام القادمة!



تبقى أهداف تحمل كل الأبعاد السابقة.. وستكون محل ترحيب في كل اتجاه، وهي مستوطنات الضفة الغربية، حيث يرتكب المستوطنون جرائم يومية، فضلًا عن مشروعية ضربهم لجرائمهم واحتلالهم -وفق القانون الدولي الحالي (حيث نؤمن باحتلال كل فلسطين)- لأرض فلسطينية، ويلقى الاستيطان إدانة دولية.. ولا نعرف حالة مراكز الإيواء والمخابئ في هذه المناطق! ربما تكون أضعف من أماكن أخرى، وستكون الخسائر بالتالي أكبر!

وللحديث بقية.

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