باحث بالشأن الإسرائيلي يكشف تأثير ضرب إيران لمفاعل ديمونة على مصر
قال إسلام كمال، الباحث في الشأن الإسرائيلي، إن الولايات المتحدة متواجدة في المنطقة بمفردها، خاصة وأن روسيا مشغولة بالحرب في أوكرانيا، وأي تحرك متهور قد يدخل المنطقة إلى حرب نووية.
موقع المنشآت النووية الإيرانية
وأضاف أن المنشآت النووية الإيرانية موجودة تحت الجبال، لذلك يجد الاحتلال الإسرائيلي صعوبة في ضربها بشكل كامل.
هل تستطيع إسرائيل ضرب المفاعلات النووية الإيرانية بالكامل؟
وأوضح الباحث في الشأن الإسرائيلي، خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “صدى صوت” تقديم إيهاب حليم، أن الاحتلال الإسرائيلي سيكون غير قادر على ضرب المنشآت النووية الإيرانية بشكل كامل.
تأثير ضرب إيران مفاعل ديمونة
ولفت إلى أن الولايات المتحدة تمتلك قنابل قادرة على تعطيل أو تدمير هذا المفاعل، وفي هذه الحالة قد تستخدم إيران أسلحة حقيقية غير كرتونية لضرب مفاعل ديمونة الإسرائيلي، وهذا قد يضر بمصر، لأن مفاعل ديمونة قريب من الحدود المصرية.
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