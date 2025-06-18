فوائد الكركديه، طريقك إلى الرشاقة ويحمي جسمك من تلف الخلايا

فوائد الكركديه، يعد الكركديه من النباتات العشبية المعروفة في مناطق كثيرة من العالم، ويُستخدم منذ قرون في الطب البديل والعلاج بالأعشاب، يُستخلص شراب الكركديه من زهرة نبتة الكركديه.

ويتميز الكركديه بلونه الأحمر القاني وطعمه اللاذع المنعش، ويُشرب ساخنًا أو باردًا حسب الرغبة، كما يشتهر الكركديه بفوائده الصحية المتعددة، والتي تؤكدها أبحاث علمية متزايدة في السنوات الأخيرة.

أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن الكركديه نبات غني بالفوائد الصحية والجمالية، ويُعد من المشروبات العشبية المفيدة التي يمكن أن تندرج بسهولة ضمن نمط الحياة الصحي.

وأضافت الدكتورة مروة كمال، أن الكركديه له العديد من الفوائد الصحية؛ نظرا لما يحتوي عليه من المعديد من المغذيات الطبيعية، إلى جانب فوائده المضادة للأكسدة.

ومع ذلك، يجب تناوله باعتدال وتحت إشراف طبي في حال وجود أمراض مزمنة أو استخدام أدوية منتظمة.

في هذا التقرير، تستعرض أخصائية التغذية العلاجية أبرز فوائد الكركديه الصحية والطبية، بالإضافة إلى بعض المحاذير المتعلقة باستخدامه.

فوائد الكركديه لصحة القلب وضغط الدم

تُعد قدرة الكركديه على خفض ضغط الدم واحدة من أبرز فوائده الصحية. فقد أظهرت دراسات عدة أن تناول شاي الكركديه بانتظام يمكن أن يساهم في تقليل ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع طفيف إلى متوسط في ضغط الدم.

الكركديه وفوائده

يرجع هذا التأثير إلى احتواء الكركديه على مضادات أكسدة مثل الأنثوسيانين، التي تساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، مما يؤدي إلى خفض ضغط الدم وتقليل الضغط على القلب.

ولهذا السبب، يجب على من يعانون من ارتفاع ضغط الدم إدراج شاي الكركديه في نظامهم الغذائي، لكن تحت إشراف طبي خاصةً إذا كانوا يتناولون أدوية ضغط.

مضاد قوي للأكسدة

يحتوي الكركديه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة في الجسم. ومن أبرز هذه المركبات: فيتامين C، الفلافونويدات، والأنثوسيانين. تعمل هذه المواد على حماية خلايا الجسم من التلف، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان، وأمراض القلب، والسكري.

تُعد مضادات الأكسدة ضرورية في الحياة العصرية نظرًا لزيادة تعرض الإنسان للملوثات البيئية، والإجهاد، والوجبات السريعة، وكلها عوامل تؤدي إلى تراكم الجذور الحرة في الجسم.

تعزيز صحة الكبد

تشير بعض الدراسات إلى أن شرب الكركديه بانتظام قد يساعد في تحسين صحة الكبد من خلال تعزيز قدرته على التخلص من السموم. كما يمكن أن يساهم في تقليل تراكم الدهون في الكبد، مما يقلل من خطر الإصابة بالكبد الدهني غير الكحولي، وهو من الأمراض الشائعة في العصر الحديث.

المساعدة في خفض مستويات الكوليسترول

هناك أدلة تشير إلى أن الكركديه قد يساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) والدهون الثلاثية، وفي الوقت ذاته قد يساعد في رفع الكوليسترول الجيد (HDL). يساعد هذا التأثير على الوقاية من تصلب الشرايين وتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

فوائد الكركديه في فقدان الوزن

أصبح الكركديه شائعًا بين الأشخاص الذين يسعون إلى إنقاص وزنهم، حيث يُعتقد أنه يساهم في تقليل امتصاص الدهون والكربوهيدرات من الطعام، كما أن شاي الكركديه يحتوي على سعرات حرارية منخفضة، مما يجعله خيارًا صحيًا بديلًا عن المشروبات الغازية أو العصائر المحلاة.

وتشير بعض الأبحاث إلى أن الكركديه قد يساعد في تقليل مؤشر كتلة الجسم (BMI) ونسبة الدهون في الجسم عند تناوله بانتظام ضمن نظام غذائي صحي.

التأثير المدر للبول

يمتلك الكركديه خصائص مدرة للبول، ما يجعله مفيدًا في تخليص الجسم من السموم والسوائل الزائدة، وقد يساعد ذلك أيضًا في خفض ضغط الدم. إلا أنه يجب الحذر من الإفراط في تناوله لأنه قد يؤدي إلى فقدان كميات كبيرة من البوتاسيوم والسوائل.

تعزيز المناعة

بفضل احتوائه على نسبة عالية من فيتامين C، يساعد الكركديه في تعزيز جهاز المناعة وزيادة مقاومة الجسم للعدوى، لا سيما في مواسم نزلات البرد والإنفلونزا. كما يمتلك الكركديه خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات قد تسهم في الوقاية من بعض الأمراض.

فوائد الكركديه الجمالية

يُستخدم الكركديه في بعض وصفات العناية بالبشرة والشعر. فاحتواؤه على مضادات الأكسدة وفيتامين C يجعله مفيدًا في تأخير علامات الشيخوخة مثل التجاعيد والبقع الداكنة. كما يُقال إن استخدامه موضعيًا أو شربه يساعد على تحسين مرونة الجلد وترطيبه. ويستخدمه البعض كغسول للشعر لتقوية البصيلات ومنع التساقط وتحفيز النمو.

المساعدة على الهضم

يُعتبر شاي الكركديه مشروبًا مفيدًا للهضم، إذ يساعد في تهدئة المعدة وتحفيز عملية الهضم. كما قد يساهم في تقليل الشعور بالانتفاخ وتحسين حركة الأمعاء، لا سيما عند تناوله بعد الوجبات.

الكركديه لصحتك

محاذير استخدام الكركديه

رغم الفوائد الكثيرة للكركديه، إلا أن هناك بعض المحاذير التي يجب التنبه لها:

انخفاض ضغط الدم: نظرًا لتأثيره الخافض للضغط، قد لا يكون مناسبًا للأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم.

الحمل والرضاعة: يجب على الحوامل والمرضعات استشارة الطبيب قبل تناول الكركديه، لأنه قد يؤثر على هرمونات الجسم.

التداخلات الدوائية: قد يتداخل الكركديه مع بعض الأدوية مثل أدوية الضغط ومدرات البول وأدوية السكري.

الحساسية: قد يعاني بعض الأشخاص من تحسس تجاه نبات الكركديه.

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