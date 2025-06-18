أول ظهور لـ مرموش، موعد مباراة مانشستر سيتي ضد الوداد المغربي بمونديال الأندية

كأس العالم للأندية، يلتقي فريق مانشستر سيتي أمام الوداد المغربي اليوم الأربعاء، بالجولة الأولى من دور مجموعات بكأس العالم للأندية.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد الوداد

تقام مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي أمام الوداد المغربي، في إفتتاح مباريات المجموعة السابعة في كأس العالم للأندية اليوم الأربعاء وتنطلق صافرتها في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مانشستر سيتي، فيتو

طاقم حكام برازيلي لمباراة مانشستر سيتي والوداد المغربي

واختارت لجنة الحكام بالفيفا طاقم حكام برازيليا لإدارة مباراة مانشستر سيتي ضد الوداد المغربي مكونا من:

- حكم الساحة: رامون أباتي (برازيلي)

- الحكم المساعد الأول: دانيلو مانيس (برازيلي)

- الحكم المساعد الثاني: رافائيل ألفيس (برازيلي)

- الحكم الرابع: ما نينغ (الصين)

الوداد المغربي

وأجرى الوداد الرياضي، حصصه التدريبية، بولاية ماريلاند، مقر إقامته، حيث يعمل الطاقم التقني بقيادة محمد أمين بنهاشم، على إيجاد التوليفة المناسبة، قبل مواجهة الفريق الأولى أمام رفاق عمر مرموش، بحثا عن تقديم أداء جيد، وتحقيق نتيجة إيجابية في مونديال الأندية.

ويغيب عن قائمة الوداد في مباراة مانشستر سيتي، المهاجم السوري عمر السومة، بسبب تأخر إجراءات حصوله على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم، لتأمين حصوله على التأشيرة من سويسرا التي يتواجد بها منذ أيام.

ويفتتح الوداد الرياضي مبارياته بدور مجموعات كأس العالم للأندية المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء 18 يونيو بملاقاة مانشستر سيتي الإنجليزي على أرضية ملعب لينكون فاينانشال فيلد، بمدينة فيلاديلفيا.

ويقع مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية ضمن مجموعة تضم أندية العين الإماراتي، يوفنتوس الإيطالي والوداد المغربي.

وشهدت قائمة مانشستر سيتي تواجد المصري عمر مرموش، مع استدعاء الصفقات الجديدة، ماركوس بتينلي، ريان آيت نوري، ريان شرقي، فيما يغيب كيفين دي بروين الذي ينتهي عقده بنهاية شهر يونيو الحالي، وجاك جريليش بعد عرضه للبيع، وجيمس ماكيتي، وماتيو كوفاسيتش (للإصابة).

قائمة مانشستر سيتي لكأس العالم للأندية 2025

وجاءت قائمة مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025 كالتالي:

حراسة المرمى: ماركوس بتينلي، إيدرسون، ستيفان أورتيجا.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، عبد القادر خوسانوف، روبن دياز، جون ستونز، ناثان آكي، جفارديول، ريان آيت نوري، فيتور ريس، مانويل أكانجي، ريكو لويس.

خط الوسط: تيجاني ريندرز، نيكو جونزاليس، رودري، إيلكاي جوندوجان، برناردو سيلفا،، فيل فودين، كلاوديو إيتشيفيريا، أوسكار بوب، نيكو أورايلي.

خط الهجوم: سافيو، جيريمي دوكو، عمر مرموش، إيرلينج هالاند، ريان شرقي.

جوارديولا أكثر المدربين تتويجا ببطولة كأس العالم للأندية

فيما ينتظر الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، تحقيق إنجاز جديد في كأس العالم للأندية.

وكشفت شبكة "سكواكا" العالمية، أن بيب جوارديولا يعد أكثر مدير فني توج بلقب كأس العالم للأندية، حيث حقق اللقب 4 مرات بالنظام القديم، أعوام: "2009 مع برشلونة، و2011 مع برشلونة، و2013 مع بايرن ميونخ، و2023 مع مانشستر سيتي".

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