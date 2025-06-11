ينتظر لقبه الخامس، جوارديولا أكثر المدربين تتويجا ببطولة كأس العالم للأندية

ينتظر الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، تحقيق إنجاز جديد في كأس العالم للأندية، التي تنطلق في أمريكا الأسبوع المقبل.

ويلعب مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية بمجموعة تضم الوداد المغربي والعين الإماراتي ويوفنتوس الإيطالي، حيث يبدأ مبارياته أمام الوداد مساء يوم الأربعاء المقبل، ثم العين الإماراتي يوم 23 يونيو الجاري ويوفنتوس الإيطالي يوم 26 من نفس الشهر.

وكشفت شبكة "سكواكا" العالمية، أن بيب جوارديولا يعد أكثر مدير فني توج بلقب كأس العالم للأندية، حيث حقق اللقب 4 مرات بالنظام القديم، أعوام: "2009 مع برشلونة، و2011 مع برشلونة، و2013 مع بايرن ميونخ، و2023 مع مانشستر سيتي".

جوارديولا يتسلم الدكتوراه الفخرية ويلقي خطابا مؤثرا عن غزة بجامعة مانشستر

وحصل الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على الدكتوراه الفخرية من جامعة مانشستر خلال حفل رسمي أقيم أول أمس الإثنين، تقديرا لمساهماته في المدينة منذ توليه تدريب الفريق عام 2016.

وفي كلمة مؤثرة ألقاها خلال الحفل، عبر جوارديولا عن حزنه العميق تجاه ما يجري في العالم من مآسي، مسلطا الضوء على معاناة الأبرياء في مناطق الحروب، وخاصة في غزة، قائلا: “ما يحدث هناك مؤلم للغاية، آلاف الضحايا الأبرياء، أطفال يُقتلون، وعائلات تُشرّد، والناس يتفرجون بصمت”.

وتابع: "ما نشاهده في غزة أمر مؤلم للغاية، هذا يؤلم جسدي.. نشاهد وفاة الآلاف من الأبرياء والأطفال ومعاناة الآلاف من العائلات بسبب أحداث العنف".

وأضاف: "رسالتي لا تتعلق بالأيديولوجيا، بل بحب الحياة والإنسانية.. قد يظن البعض أن ما يحدث ليس من شأننا، لكني أقول لهم: ربما تكون الضحية القادمة أنت أو طفلك".

وتحدث جوارديولا عن غزة تحديدا قائلا: "عندما بدأ الحصار على غزة، أشاهد العديد من الصور ومقاطع الفيديو وأنا في حالة رعب بينما يقول البعض إننا نعيش في مكان بعيد عنهم.. فماذا يمكن أن نفعل؟".

وشبّه جوارديولا موقفه بموقف طائر صغير حاول إخماد حريق هائل في الغابة برش قطرات ماء، رغم سخرية الآخرين، لكنه أصر: "أفعل دوري."

وأكد المدرب الإسباني أن قوة العالم تكمن في عدم الصمت وامتلاك المبادئ في مواجهة الظلم والعنف.

من جانبه، أعلن نادي مانشستر سيتي عن فخره بمنح مدربه هذه الدرجة، تقديرا لما قدمه داخل الملعب وخارجه، بعد أن قاد الفريق لتحقيق 6 ألقاب دوري إنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

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