رحيل 3 من مساعدي جوارديولا في مانشستر سيتي

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، رحيل 3 من أعضاء الجهاز الفني، وهم خوانما ليلو، إينيجو دومينيجيز، وكارلوس فيسينز.

وقال مانشستر سيتي في بيان رسمي، أن النادي قرر خوانما ليلو، مساعد المدرب بيب جوارديولا، قرر العودة إلى إسبانيا بعد انتهاء عقده.

وكان ليلو قد انضم إلى مانشستر سيتي لأول مرة في 2020 كمساعد لجوارديولا، ثم تولى تدريب نادي السد القطري في 2022، قبل أن يعود إلى السيتي في 2023، وخلال فترتيه مع النادي، ساهم ليلو بشكل كبير في نجاحات الفريق.

كما يغادر إينيجو دومينيجيز النادي بعد عامين من العمل ضمن الطاقم الفني، حيث انضم في 2023 بالتزامن مع عودة ليلو.

وفي الوقت ذاته، أنهى كارلوس فيسينز مسيرته مع السيتي ليتولى منصب المدير الفني لفريق سبورتنج براجا البرتغالي.

وكان فيسينز قد انضم إلى النادي في 2017، حيث قاد فريق تحت 18 عامًا للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي للشباب في 2020، قبل أن يصبح جزءًا من طاقم الفريق الأول خلال السنوات الأربع الأخيرة. وأكد مانشستر سيتي أن أسماء المساعدين الجدد الذين سينضمون إلى الطاقم الفني سيتم الإعلان عنها لاحقًا.

فيما يتأهب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لتقديم عرضه الرسمي الأول إلى ميلان، من أجل التعاقد مع لاعب الوسط الهولندي تيجاني رايندرز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

عرض مانشستر سيتي المنتظر لضم رايندرز من ميلان

وقال الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": إن العرض المنتظر سيتراوح بين 60 و65 مليون يورو، في حين يتمسك ميلان بمبلغ 80 مليون يورو كسعر نهائي لبيع نجمه الهولندي.

وأضاف أن مانشستر سيتي قدم عرضًا مغريًا للهولندي رايندرز، يتضمن عقدًا يمتد حتى صيف 2030، براتب سنوي يصل إلى 8 ملايين يورو.

منافسات كأس العالم للأندية

وكان النادي الإنجليزي قد بدأ مفاوضات مع ميلان خلال الأيام الماضية، بهدف تعزيز خط وسط فريق المدرب بيب جوارديولا، الذي يستعد لخوض منافسات كأس العالم للأندية في يونيو المقبل، والتي تمنح الفريق نافذة إضافية لتدعيم صفوفه.

وتزايدت التكهنات حول إمكانية رحيل رايندرز عن ميلان، خاصة بعد تصرفاته في المباراة الأخيرة أمام مونزا في الدوري الإيطالي، حيث عانق اللاعب جميع زملائه، قبل أن يتجول بمفرده مع ابنه داخل ملعب سان سيرو.

رايندرز يلمح للرحيل عن ميلان

كما أثارت صورة بالأبيض والأسود نشرها رايندرز على حساباته الشخصية، وهو يحمل ابنه، موجة من التكهنات حول اقتراب وداعه للروسونيري.

يُذكر أن تيجاني رايندرز، الذي وقّع مؤخرًا على تمديد عقده مع ميلان حتى صيف 2030، يمنح النادي الإيطالي قوة تفاوضية كبيرة في المفاوضات الجارية.

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