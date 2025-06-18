الأربعاء 18 يونيو 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال الإسرائيلي: أكثر من 50 طائرة حربية نفذت ضربات ضد أهداف عسكرية حساسة في طهران

مقاتلات حربية إسرائيلية
مقاتلات حربية إسرائيلية

 ذكرت  صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلًا عن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن أكثر من 50 طائرة حربية نفذت خلال سلسلة من الضربات ضد أهداف عسكرية في منطقة طهران.

ووفق البيان العسكري، استهدفت الغارات موقعًا لإنتاج أجهزة الطرد المركزي يُعتقد أنه يُستخدم في توسيع نطاق ومعدلات تخصيب اليورانيوم ضمن البرنامج النووي الإيراني.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن "الهجمات شملت أيضًا منشآت لإنتاج الأسلحة، من بينها مصنع لتجهيز المواد الخام ومكونات صواريخ أرض-أرض، يتهم النظام الإيراني باستخدامها في الهجمات الأخيرة على إسرائيل".

كما طالت الضربات الجوية مواقع لإنتاج أنظمة ومكونات صواريخ أرض-جو، والتي تهدف إلى استهداف الطائرات، في إطار ما وصفه جيش الاحتلال بمحاولة تقليص القدرات العسكرية الإيرانية التي تشكل تهديدًا مباشرًا.

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جيش الاحتلال الإسرائيلي: أكثر من 50 طائرة حربية نفذت ضربات ضد أهداف عسكرية حساسة في طهران