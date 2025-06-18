الأربعاء 18 يونيو 2025
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خارج الحدود

غارات إسرائيلية على تبريز وشيراز ومصادر إيرانية تتحدث عن اشتباكات جوية مع أهداف معادية

هجوم إسرائيلي على
هجوم إسرائيلي على إيران، فيتو

أفادت وسائل إعلام عبرية بمعلومات أولية عن هجوم نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي تبريز وشيراز في إيران، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول طبيعة الأهداف المستهدفة.

في المقابل، أعلنت مصادر إيرانية تفعيل الدفاعات الجوية في مدينة شيراز، حيث تم رصد اشتباكات جوية مع أهداف معادية، فيما لم تُسجّل أي انفجارات أو أضرار ميدانية حتى الآن.

كما أفادت تقارير إيرانية بتفعيل الدفاعات الجوية في منطقة مشهد شمال شرق البلاد والتي تبعد نحو 2300 كيلومتر عن إسرائيل.

شن سلاح الجو الإسرائيلي هجمات على منشآت عسكرية في إيران، وفقًا لما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق الاربعاء.

أفادت مصادر محلية في العاصمة الإيرانية، فجر الأربعاء، بسماع أصوات اشتباكات عنيفة تابعة لمنظومات الدفاع الجوي، تزامنت مع وقوع خمس انفجارات متتالية في أرجاء متفرقة من طهران.

وقالت وكالة أنباء "الأخبار العاجلة"، إن طهران تشهد في هذه الليلة سلسلة انفجارات تتركز في غرب وشرق العاصمة، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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جيش الإحتلال الإسرائيلي مدينتي تبريز وشيراز في إيران منطقة مشهد منظومات الدفاع الجوي طهران

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