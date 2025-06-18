مصادر إيرانية: 585 قتيلا و1326 مصابا حصيلة ضحايا الضربات الإسرائيلية على إيران

كشفت مصادر إيرانية حصيلة جديدة للقتلى الذين سقطوا في إيران منذ بدء الضربات الإسرائيلية.

وأفادت مصادر إيرانية بارتفاع عدد القتلى في إيران من بدء الضربات الإسرائيلية إلى 585 والإصابات إلى 1326.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، إنه ينفذ سلسلة من الضربات في منطقة طهران بإيران.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن انفجارات ضخمة هزَّت شرق طهران.

وحسبما ذكرت وسائل إعلام إيرانية فقد هاجمت إسرائيل منشأة إنتاج صواريخ خجير قرب طهران وهو نفس الموقع الذي استهدفته في أكتوبر الماضي.

كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي 3 انفجارات في أبهر بمحافظة زنجان، ووقوع استهداف إسرائيلي لجامعة الإمام الحسين المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني شرقي طهران.

وكانت تقديرات إسرائيلية قد أفادت بإطلاق إيران نحو 25 صاروخا خلال موجتين من الهجمات منذ فجر اليوم الأربعاء.

وأكد الحرس الثوري الإيراني في بيان، يوم الأربعاء، استمرار الهجمات التي تشنها إيران على إسرائيل.

وذكر الحرس الثوري في بيان: "استهدفنا بضربات قواعد جوية إسرائيلية انطلقت منها الهجمات على إيران".

وأضاف البيان أن الهجمات على إسرائيل "ستستمر بشكل متواصل ومعقد وتدريجي".

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي، قد قال اليوم الأربعاء، إنه يجب التعامل بقوة في مواجهة إسرائيل.

وفي منشور على حسابه بمنصة "إكس"، قال خامنئي: "يجب التعامل بقوّة في مواجهة الكيان الصهيوني الإرهابي. لن نساوم أبدًا".

وفي منشور آخر باللغة الفارسية، قال خامنئي:: "المعركة بدأت".

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