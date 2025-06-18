الأربعاء 18 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مصادر إيرانية: 585 قتيلا و1326 مصابا حصيلة ضحايا الضربات الإسرائيلية على إيران

رجال إنقاذ في موقع
رجال إنقاذ في موقع تعرض لقصف إسرائيلي في طهران، فيتو

كشفت مصادر إيرانية حصيلة جديدة للقتلى الذين سقطوا في إيران منذ بدء الضربات الإسرائيلية.

وأفادت مصادر إيرانية بارتفاع عدد القتلى في إيران من بدء الضربات الإسرائيلية إلى 585 والإصابات إلى 1326.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، إنه ينفذ سلسلة من الضربات في منطقة طهران بإيران.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن انفجارات ضخمة هزَّت شرق طهران.

وحسبما ذكرت وسائل إعلام إيرانية فقد هاجمت إسرائيل منشأة إنتاج صواريخ خجير قرب طهران وهو نفس الموقع الذي استهدفته في أكتوبر الماضي.

كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي 3 انفجارات في أبهر بمحافظة زنجان، ووقوع استهداف إسرائيلي لجامعة الإمام الحسين المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني شرقي طهران.

وكانت تقديرات إسرائيلية قد أفادت بإطلاق إيران نحو 25 صاروخا خلال موجتين من الهجمات منذ فجر اليوم الأربعاء.

وأكد الحرس الثوري الإيراني في بيان، يوم الأربعاء، استمرار الهجمات التي تشنها إيران على إسرائيل.

وذكر الحرس الثوري في بيان: "استهدفنا بضربات قواعد جوية إسرائيلية انطلقت منها الهجمات على إيران".

وأضاف البيان أن الهجمات على إسرائيل "ستستمر بشكل متواصل ومعقد وتدريجي".

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي، قد قال اليوم الأربعاء، إنه يجب التعامل بقوة في مواجهة إسرائيل.

وفي منشور على حسابه بمنصة "إكس"، قال خامنئي: "يجب التعامل بقوّة في مواجهة الكيان الصهيوني الإرهابي. لن نساوم أبدًا".

وفي منشور آخر باللغة الفارسية، قال خامنئي:: "المعركة بدأت".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مصادر إيرانية الضربات الإسرائيلية طهران جيش الإحتلال الإسرائيلي جامعة الإمام الحسين الحرس الثوري الإيراني المرشد الإيراني على خامنئي

الأكثر قراءة

مسؤولون أمريكيون: الساعات الـ24 حتى الـ48 المقبلة حاسمة في أزمة إيران

هبوط أول رحلة "إنقاذ" في مطار بن جوريون الإسرائيلي

مادورو: نتنياهو "هتلر القرن الحادي والعشرين" وعلى دول العالم التحرك لوقف "جنونه" قبل فوات الأوان

بعد هدفه في إنتر، راموس يقتنص رقما تاريخيا في كأس العالم للأندية

ارتفاع عدد ضحايا عقار السيدة زينب المنهار إلى حالتي وفاة و5 مصابين ومحافظ القاهرة ينتقل للموقع (صور)

صاروخ "فتاح"، مفاجأة إيرانية تفوق سرعة الصوت تهز إسرائيل

الأجر والكرامة والأمان، ما الذي يكفله القانون للعامل المصري

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع مفاجئ لورق العنب والبامية وانخفاض جديد في الليمون

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 17-6-2025

أسعار النحاس عالميا ومحليا اليوم الثلاثاء 17/6/2025

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء 17-6-2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بعد إحالته إلى البرلمان.. تفاصيل التعديلات الجديدة بقانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 18 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 18 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 18 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
جيش الاحتلال الإسرائيلي: أكثر من 50 طائرة حربية نفذت ضربات ضد أهداف عسكرية حساسة في طهران