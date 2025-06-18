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خارج الحدود

إسرائيل تعلن استهداف مجمع تطوير صواريخ في طهران

إسرائيل تعلن استهداف
إسرائيل تعلن استهداف مجمع تطوير صواريخ في طهران، فيتو

ذكرت وسائل عبرية، نقلًا عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الأخير شنَّ هجومًا على مجمع لتطوير الصواريخ يقع بالقرب من منشأة بارشين شرق العاصمة طهران.
    
فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية، فجر الأربعاء، بسماع دوي انفجارات في العاصمة طهران ومدينة كرج وإيلام، في حين أُطلقت موجة صواريخ من إيران، تجاه إسرائيل.

وبحسب الإعلام الإيراني، فقد استهدفت إسرائيل طهران ومدينة كرج وإيلام، بموجة صواريخ، وذلك بعد دقائق فقط، من إطلاق إيران صواريخ باتجاه إسرائيل، وسقط بعضها في وسط تل أبيب ومدن أخرى. وقد تم تفعيل منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية لصدها.

وذكر الإعلام الإيراني أن هجومًا استهدف مجمعًا للبتروكيماويات في "إيلام" غربي إيران.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية، في وقت مبكر الأربعاء، بسقوط 30 صاروخًا إيرانيًّا على دفعتين استهدفتا وسط إسرائيل خلال 20 دقيقة فقط بعد منتصف الليل، في تصعيد لافت للهجمات الصاروخية.
    
وذكرت  وسائل إعلام عبرية، أن إيران أطلقت دفعة صواريخ ثانية على إسرائيل خلال أقل من ساعة، حيث تم إطلاق نحو 10 صواريخ، وقد جرى اعتراض معظمها، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

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جيش الإحتلال الإسرائيلي مجمع لتطوير الصواريخ منشأة بارشين العاصمة طهران مدينة كرج وإيلام تل أبيب

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