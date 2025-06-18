الأربعاء 18 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مونديال الأندية، حارس صن داونز بطل حدث تاريخي في كرة القدم

حارس صن داونز
حارس صن داونز

كأس العالم للأندية، شهدت مباراة صن داونز وأولسان الكوري في كأس العالم للأندية حدثا تاريخيا في كرة القدم بعدما طبق القانون لأول مرة في التاريخ خلال أحداث المباراة باحتساب مخالفة على حارس صن داونز.

ومنح الحكم  أولسان الكوري ركلة ركنية بعدما تأخر وليامز حارس صنداونز عن لعب الكرة لأكثر من 8 ثوانٍ في كأس العالم للأندية.

 

ودخل الحكم الفرنسي كليمنت توربان التاريخ في كأس العالم للأندية مع تطبيق القانون الجديد لأول مرة رسميًا خلال بطولة كأس العالم للأندية. 

وشهدت مباراة صن دوانز ضد أولسان هيونداي، بالدقيقة 83 لحظة فريدة عندما قام الحكم كليمنت توربان بتطبيق قاعدة جديدة أثارت اهتمام الجميع.

القرار التاريخي منح الحكم فريق أولسان هيونداي ركلة ركنية بعدما تأخر ويليامز حارس مرمى صن دوانز عن لعب الكرة لأكثر من 8 ثوانٍ.

وخطف فريق صن داونز الجنوب إفريقي فوزا غاليًا من أولسان الكوري، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين، على ملعب إنتر آند كيو ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

 

هدف مباراة صن داونز الجنوب وأولسان

وسجل هدف صن داونز اللاعب إكرام راينرز في الدقيقة 36.

 

وتسببت عاصفة رعدية بشكل رسمي في تأجيل انطلاق مباراة أولسان وصن داونز في افتتاحية مشوار الفريقين ببطولة كأس العالم للأندية.

وجاء تشكيل صن داونز أمام أولسان الكوري كالتالي:

وكان البرتغالي ميجيل كاردوزو، المدير الفنى لفريق صن داونز الجنوب إفريقي، بدأ التشكيل الأساسي لمواجهة منافسه أولسان الكوري الجنوبي في مونديال الأندية كالتالي.

ويليامز، خوليسو موداو، هلومفو كيكانا، كينو كوبيدو، ديفاين لونجا، مارسيلو أليندي، موكوينا، ثيمبا زواني، ريبيرو، راينرز، آرثر ساليس.

 

 

بينما جاء تشكيل أولسان ضد صن داونز كالتالي:

جو هيون وو، تروياك، كيم يونج جون، ميونج جوان، جونج وو يونج، لودفيجسون، تشونج يونج، بويانيتش، كو سونج بوم، وون سانج، إريك فارياس.

 

 

أولسان ضد صن داونز

ويشارك أولسان وصن داونز في مونديال الأندية عبر مسار التصنيف في الاتحادين الآسيوي والإفريقي لكرة القدم.

 

ويعود نادي صن داونز إلى كأس العالم للأندية لأول مرة منذ مشاركته السابقة في عام 2016، حيث أنهى البطولة في المركز السادس.

 

وتأهل الفريق لنسخة 2025 من البطولة بصفته ثاني أفضل نادٍ إفريقي في تصنيف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" خلال الفترة من 2021 إلى 2024، بفضل أدائه القوي في دوري أبطال إفريقيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس العالم للأندية صن داونز أولسان الكوري حارس صن داونز صن داونز الجنوب وأولسان أولسان ضد صن داونز

مواد متعلقة

كأس العالم للأندية، صن داونز الجنوب يخطف فوزا ثمينا من أولسان الكوري

مونديال الأندية، صن داونز يتقدم بهدف على أولسان الكوري بالشوط الأول

مونديال الأندية: لاعبو صن داونز يغادرون ملعب مباراتهم أمام أولسان الكوري بعد تأجيلها (صور)

رسميا، تأجيل انطلاق مباراة صن داونز ضد أولسان بكأس العالم للأندية، والسبب قهري

الأكثر قراءة

اشتباك بين الأمن الإيراني وخلية يشتبه بصلتها بالموساد كانت تخطط لعملية إرهابية بطهران

انخفاض جديد، درجات الحرارة اليوم الأربعاء فى مصر

ارتفاع عدد ضحايا عقار السيدة زينب المنهار إلى حالتي وفاة و5 مصابين ومحافظ القاهرة ينتقل للموقع (صور)

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع مفاجئ لورق العنب والبامية وانخفاض جديد في الليمون

مونديال الأندية، حارس صن داونز بطل حدث تاريخي في كرة القدم

نزوح آلاف الإيرانيين من طهران بعد تصريحات ترامب (صور)

صاروخ "فتاح"، مفاجأة إيرانية تفوق سرعة الصوت تهز إسرائيل

الصين تبدأ إجلاء رعاياها من طهران

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 17-6-2025

أسعار النحاس عالميا ومحليا اليوم الثلاثاء 17/6/2025

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء 17-6-2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بعد إحالته إلى البرلمان.. تفاصيل التعديلات الجديدة بقانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 18 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 18 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 18 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية