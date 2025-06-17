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رياضة

مدرب صن داونز: التأهل للدور التالي بمونديال الأندية سيكون إنجازا كبيرا

صن داونز، فيتو
صن داونز، فيتو

يستعد ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، بقيادة مدربه البرتغالي ميجيل كاردوزو، لخوض مباراته الافتتاحية أمام أولسان الكوري الجنوبي، الواحدة صباح الأربعاء على ملعب إنتر وكو ستاديوم، ضمن منافسات المجموعة السادسة بـ كأس العالم للأندية.

وتضم مجموعة صن داونز فرقًا قوية مثل بوروسيا دورتموند الألماني، وفلوميننسي البرازيلي وأولسان الكوري الجنوبي.

ويطمح الفريق إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مشاركته الأولى بالنسخة الجديدة من مونديال الأندية.


وأكد كاردوزو، 53 عامًا، الذي سبق له تدريب الترجي التونسي، أن التأهل من دور المجموعات سيكون "إنجازًا كبيرًا" لفريقه، مشيرًا إلى أن "جميع الفرق في البطولة تؤمن بقدرتها على التقدم للدور التالي".


وأضاف: "علينا أولًا جمع النقاط، وهذا يتطلب تقديم أداء مميز في مباراة الغد".

وتأهل صن داونز، بطل جنوب إفريقيا، إلى البطولة بفضل سجله القوي في المسابقات الإفريقية خلال الأعوام الأربعة الماضية، لكنه يواجه تحديات كبيرة بعد خسارته نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام بيراميدز  قبل أسبوعين.
 

وقال كاردوزو: "أعلم أن المنافسة ستكون قوية، لكنها ستكون تجربة رائعة. يجب أن ندفع أنفسنا إلى أقصى الحدود لتجاوز سقف التوقعات في هذه البطولة".

وأعرب عن حماسه لمواجهة أولسان، مضيفًا: "أتطلع لمعرفة كيف سيكون أداؤنا أمام فريق آسيوي، وكذلك أمام دورتموند والفريق البرازيلي. إنها 3 اختبارات مختلفة، وعلينا الاستفادة منها جميعًا".

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