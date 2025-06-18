رسميا، تأجيل انطلاق مباراة صن داونز ضد أولسان بكأس العالم للأندية، والسبب قهري

عاصفة رعدية تتسبب بشكل رسمي تأجيل انطلاق مباراة أولسان وصن داونز في افتتاحية مشوار الفريقين ببطولة كأس العالم للأندية.

‫وتقرر تأجيل انطلاق المباراة بسبب الطقس والأجواء، حيث من المتوقع تقلب الأجواء بسبب العاصفة الرعدية.

وقرر الحكام واللاعبين الدخول لغرفة الملابس بالوقت الحالي من أجل اتخاذ القرار النهائي بشأن وقت الانطلاق. ‬



وكان من المقرر إنطلاق المباراة فى الواحدة فجر اليوم الأربعاء، بمدينة "أورلاندو"، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة كأس العالم الأندية 2025.

تشكيل صن داونز

حراسة المرمى: ويليامز.

الدفاع: خوليسو موداو، هلومفو كيكانا، كينو كوبيدو، ديفاين لونجا.

الوسط: مارسيلو أليندي، موكوينا، ثيمبا زواني.

الهجوم: ريبيرو، راينرز، آرثر ساليس.

تشكيل أولسان الكوري

جو هيون وو، تروياك، كيم يونج جون، ميونج جوان، جونج وو يونج، لودفيجسون، تشونج يونج، بويانيتش، كو سونج بوم، وون سانج، إريك فارياس.

ويشارك أولسان وصن داونز في بطولة كأس العالم للأندية عبر مسار التصنيف في الاتحادين الآسيوي والإفريقي لكرة القدم.



ويعود نادي صن داونز إلى كأس العالم للأندية لأول مرة منذ مشاركته السابقة في عام 2016، حيث أنهى البطولة في المركز السادس.

تأهل الفريق لنسخة 2025 من البطولة بصفته ثاني أفضل نادٍ إفريقي في تصنيف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" خلال الفترة من 2021 إلى 2024، بفضل أدائه القوي في دوري أبطال إفريقيا.

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