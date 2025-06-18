مونديال الأندية: لاعبو صن داونز يغادرون ملعب مباراتهم أمام أولسان الكوري بعد تأجيلها (صور)

مونديال الأندية، رصدت عدسات المصورين المتواجدين داخل ملعب إنتر أند كيو ستاديوم في مدينة أورلاندو الأمريكية، لحظة مغادرة لاعبي صن داونز الجنوب إفريقي، لملعب المباراة قبل دقائق من انطلاق مباراتهم أمام أولسان الكوري الجنوبي في إفتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة السادسة في مونديال الأندية.

تأجيل مباراة صن داونز وأولسان الكوري

‫وتقرر تأجيل انطلاق المباراة نصف ساعة بسبب الطقس والأجواء، حيث من المتوقع تقلب الأجواء بسبب العاصفة الرعدية.

وقرر الحكام واللاعبين الدخول لغرفة الملابس بالوقت الحالي من أجل اتخاذ القرار النهائي بشأن وقت الانطلاق. ‬

وكان من المقرر إنطلاق مباراة صن داونز وأولسان فى الواحدة فجر اليوم الأربعاء، بمدينة "أورلاندو"، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بمونديال الأندية 2025.

لاعبو صن داونز يغادرون لغرفة الملابس، فيتو

ملعب مباراة صن داونز وأولسان الكوري، فيتو

تشكيل صن داونز أمام أولسان الكوري

حراسة المرمى: ويليامز.

الدفاع: خوليسو موداو، هلومفو كيكانا، كينو كوبيدو، ديفاين لونجا.

الوسط: مارسيلو أليندي، موكوينا، ثيمبا زواني.

الهجوم: ريبيرو، راينرز، آرثر ساليس.

حفل افتتاح مباريات المجموعة السادسة

تشكيل أولسان الكوري أمام صن داونز

جو هيون وو، تروياك، كيم يونج جون، ميونج جوان، جونج وو يونج، لودفيجسون، تشونج يونج، بويانيتش، كو سونج بوم، وون سانج، إريك فارياس.

ويشارك أولسان وصن داونز في بطولة كأس العالم للأندية عبر مسار التصنيف في الاتحادين الآسيوي والإفريقي لكرة القدم.

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