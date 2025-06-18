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رياضة

كأس العالم للأندية، صن داونز الجنوب يخطف فوزا ثمينا من أولسان الكوري

صن داونز، فيتو
صن داونز، فيتو

كأس العالم للأندية، خطف فريق صن داونز الجنوب إفريقي فوزا غاليًا من أولسان الكوري، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين، على ملعب إنتر آند كيو ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

 

مباراة صن داونز الجنوب وأولسان

وسجل هدف صن داونز اللاعب إكرام راينرز في الدقيقة 36.

 

وجاء تشكيل صن داونز أمام أولسان الكوري كالتالي:

وأعلن البرتغالي ميجيل كاردوزو، المدير الفنى لفريق صن داونز الجنوب إفريقي، التشكيل الأساسي لمواجهة منافسه أولسان الكوري الجنوبي في مونديال الأندية.

ويليامز، خوليسو موداو، هلومفو كيكانا، كينو كوبيدو، ديفاين لونجا، مارسيلو أليندي، موكوينا، ثيمبا زواني، ريبيرو، راينرز، آرثر ساليس.

تشكيل صن داونز
تشكيل صن داونز، فيتو

 

بينما جاء تشكيل أولسان ضد صن داونز كالتالي:

جو هيون وو، تروياك، كيم يونج جون، ميونج جوان، جونج وو يونج، لودفيجسون، تشونج يونج، بويانيتش، كو سونج بوم، وون سانج، إريك فارياس.

تشكيل أولسان
تشكيل أولسان الكوري، فيتو

 

أولسان ضد صن داونز

ويشارك أولسان وصن داونز في مونديال الأندية عبر مسار التصنيف في الاتحادين الآسيوي والإفريقي لكرة القدم.

مباراة ضن داونز ضد أولسان، فيتو
مباراة صن داونز ضد أولسان، فيتو

ويعود نادي صن داونز إلى كأس العالم للأندية لأول مرة منذ مشاركته السابقة في عام 2016، حيث أنهى البطولة في المركز السادس.

 

تأهل الفريق لنسخة 2025 من البطولة بصفته ثاني أفضل نادٍ إفريقي في تصنيف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" خلال الفترة من 2021 إلى 2024، بفضل أدائه القوي في دوري أبطال إفريقيا.

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كأس العالم للأندية صن داونز أولسان الكوري مباراة صن داونز الجنوب وأولسان كأس العالم للأندية 2025

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