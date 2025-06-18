إكرام راينرز رجل مباراة صن داونز وأولسان في مونديال الأندية

كأس العالم للأندية، اختير إكرام راينرز لاعب صن داونز أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام أولسان الكوري في مونديال الأندية 2025.

وكتبت صفحة الفيفا عبر فيسبوك: "هدف واحد، فائز واحد - إكرام راينرز يُقدم لماميلودي صن داونز، ولهذا السبب استحق جائزة".

وخطف فريق صن داونز الجنوب إفريقي فوزا غاليًا من أولسان الكوري، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين، على ملعب إنتر آند كيو ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

هدف مباراة صن داونز الجنوب وأولسان

وسجل هدف صن داونز اللاعب إكرام راينرز في الدقيقة 36.

وجاء تشكيل صن داونز أمام أولسان الكوري كالتالي:

وكان البرتغالي ميجيل كاردوزو، المدير الفنى لفريق صن داونز الجنوب إفريقي، بدأ التشكيل الأساسي لمواجهة منافسه أولسان الكوري الجنوبي في مونديال الأندية كالتالي.

ويليامز، خوليسو موداو، هلومفو كيكانا، كينو كوبيدو، ديفاين لونجا، مارسيلو أليندي، موكوينا، ثيمبا زواني، ريبيرو، راينرز، آرثر ساليس.

بينما جاء تشكيل أولسان ضد صن داونز كالتالي:

جو هيون وو، تروياك، كيم يونج جون، ميونج جوان، جونج وو يونج، لودفيجسون، تشونج يونج، بويانيتش، كو سونج بوم، وون سانج، إريك فارياس.

أولسان ضد صن داونز

ويشارك أولسان وصن داونز في مونديال الأندية عبر مسار التصنيف في الاتحادين الآسيوي والإفريقي لكرة القدم.

ويعود نادي صن داونز إلى كأس العالم للأندية لأول مرة منذ مشاركته السابقة في عام 2016، حيث أنهى البطولة في المركز السادس.

وتأهل الفريق لنسخة 2025 من البطولة بصفته ثاني أفضل نادٍ إفريقي في تصنيف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" خلال الفترة من 2021 إلى 2024، بفضل أدائه القوي في دوري أبطال إفريقيا.

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