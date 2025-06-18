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رياضة

مونديال الأندية، صن داونز يتقدم بهدف على أولسان الكوري بالشوط الأول

مباراة صن داونز ضد
مباراة صن داونز ضد أولسان الكوري، فيتو

مونديال الأندية، انتهى الشوط الأول من مباراة صن داونز الجنوب إفريقي أمام أولسان الكوري، بتقدم الأول بهدف نظيف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن، على ملعب إنتر أند كيو ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وسجل هدف صن داونز اللاعب إكرام راينرز في الدقيقة 36.

أعلن البرتغالي ميجيل كاردوزو، المدير الفنى لفريق صن داونز الجنوب إفريقي، التشكيل الأساسي لمواجهة منافسه أولسان الكوري الجنوبي في مونديال الأندية.

 

وجاء تشكيل صن داونز أمام أولسان الكوري:

ويليامز، خوليسو موداو، هلومفو كيكانا، كينو كوبيدو، ديفاين لونجا، مارسيلو أليندي، موكوينا، ثيمبا زواني، ريبيرو، راينرز، آرثر ساليس.

تشكيل صن داونز
تشكيل صن داونز، فيتو

 

بينما تشكيل أولسان ضد صن داونز:

جو هيون وو، تروياك، كيم يونج جون، ميونج جوان، جونج وو يونج، لودفيجسون، تشونج يونج، بويانيتش، كو سونج بوم، وون سانج، إريك فارياس.

تشكيل أولسان
تشكيل أولسان الكوري، فيتو

 

أولسان ضد صن داونز

مباراة أولسان ضد صن داونز لا تقبل القسمة على اثنين، حيث يسعى الفريقان لتحقيق الفوز من أجل الحفاظ على آمالها في التأهل لدور الـ 16 بمونديال الأندية، لا سيما أن فريقي بوروسيا دورتموند الألماني وفلومينينسي البرازيلي هما المرشحان الأوفر حظًّا نظريًّا لعبور دور المجموعات.

ويشارك أولسان وصن داونز في مونديال الأندية عبر مسار التصنيف في الاتحادين الآسيوي والإفريقي لكرة القدم.

مباراة ضن داونز ضد أولسان، فيتو
مباراة ضن داونز ضد أولسان، فيتو

ويعود نادي صن داونز إلى كأس العالم للأندية لأول مرة منذ مشاركته السابقة في عام 2016، حيث أنهى البطولة في المركز السادس.

تأهل الفريق لنسخة 2025 من البطولة بصفته ثاني أفضل نادٍ إفريقي في تصنيف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" خلال الفترة من 2021 إلى 2024، بفضل أدائه القوي في دوري أبطال إفريقيا.

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