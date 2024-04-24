يوكوهاما الياباني يتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا بالفوز على أولسان الكوري

تأهل يوكوهاما مارينوس الياباني، إلى نهائي دوري أبطال آسيا، بعد تخطيه عقبة أولسان هيونداي الكوري بركلات الترجيح، في نصف نهائي المسابقة.

وانتهت مواجهة الذهاب بفوز أولسان هيونداي الكوري بهدف دون مقابل، قبل أن يفوز الفريق الياباني في مباراة اليوم 3 / 2، ليلجأ لافريقان إلى أوقات إضافية ثم ركلات ترجيح ابتسمت للفريق الياباني.

وتقدم يوكوهاما بالهدف الأول في الدقيقة 13 عن طريق اللاعب آساهي أويناكا، قبل أن يُعزز الفريق الياباني تقدمه عند الدقيقة 21 من خلال اللاعب أندرسون لوبيز، ثم أضاف اللاعب آساهي أويناكا هدفه الثاني في اللقاء والثالث لفريقه في الدقيقة 30.

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بعدها حقق أولسان هيونداي ريمونتادا، بعدما أحرز في الدقيقة 36 هدفا عن طريق ماتيوس ساليس، ثم عزز زميله السويدي داريجان بوجانيك بهدف ثان في الدقيقة 41.

ركلات الترجيح تحسم المواجهة

ولعب الفريقان شوطين إضافيين ولم يستطع أيًا منهما هز شباك خصمه، ليلجأ الطرفان لركلات الترجيح والتي حسمها أولسان بنتيجة 5-4.

وكان أولسان الكوري قد تأهل إلى نصف النهائي، بعد فوزه على جيونبوك هيونداي موتورز، بنتيحة 2-1 بمجموع المباراتين.

وعلى الجانب الآخر، تأهل يوكوهاما مارينوس الياباني إلى نصف النهائي، بعد تخطيه عقبة شاندونج تايشان الصيني بنتجة 3-1 بمجموع المواجهتين.

ويضرب أولسان موعدًا مع العين الإمارتي في نهائي دوري أبطال آسيا، بعد أن فاز الأخير على الهلال السعودي في دور نصف النهائي بنتيجة 5-4 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

موعد مباراتي أولسان والعين في نهائي دوري أبطال آسيا

وتقام المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا، مواجهة الذهاب يوم 11 مايو المقبل والعودة ستكون يوم 25 من الشهر ذاته.

العين الإماراتي يقصي الهلال السعودي ويتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا

وتأهل فريق العين الإماراتي لنهائي دوري أبطال آسيا على حساب الهلال السعودي رغم الخسارة بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب المملكة أرينا بالعاصمة الرياض، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم الأسبوع الماضي على استاد هزاع بن زايد، قد انتهى بفوز العين بنتيجة 4-2، ليتأهل العين لنهائي دوري أبطال اسيا بمجموع اللقاءين (5-4).

وكان الهلال يحتاج لتحقيق الانتصار على العين في مواجهة الإياب، بأكثر من هدفين من أجل تعويض خسارة الذهاب، وخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية إلا أن الأزرق لم يستطع ليتأهل العين للمباراة النهائية.

أهداف مباراة الهلال والعين

افتتح الهلال التسجيل مبكرا عن طريق البرتغالي روبين نيفيز من ركلة جزاء سددها بنجاح في الدقيقة 4، وتعادل العين سريعا عن طريق إيريك جورجينس دو مينيزيس في الدقيقة 12، وسجل سالم الدوسري الهدف الثاني لفريق الهلال في الدقيقة 51.

الهلال والعين، فيتو

الهلال والعين، فيتو

الهلال والعين، فيتو

الهلال والعين، فيتو

تشكيل الهلال أمام العين

وجاء تشكيل الهلال أمام العين كالتالي:"

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

في خط الدفاع: سعود عبد الحميد – حسن التمبكتي – علي البليهي – ياسر الشهراني

في خط الوسط: روبن نيفيز – سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش – ميشيل

في خط الهجوم: سالم الدوسري – مالكوم – صالح الشهري

تشكيل العين ضد الهلال

بينما جاء تشكيل العين أمام الهلال كالتالي:"

في حراسة المرمى: خالد عيسى

في خط الدفاع: إيريك جورجينس – خالد الهاشمي – بندر الأحبابي – كوامي أوتون

في خط الوسط: يونج وو بارك – يحيى نادر – أحمد برمان

في خط الهجوم: أليخاندرو روميرو - سفيان رحيمي – ماتياس بالاسيوس

يذكر أن الهلال هو صاحب الرقم القياسي في الفوز ببطولة دوري أبطال آسيا، بواقع 4 مرات، يليه أوراوا الياباني وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي برصيد 3 ألقاب لكل منهما، بينما لم يُتوج العين باللقب إلا مرة واحدة فقط.