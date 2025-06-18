مونديال الأندية، ريفير بلايت يفوز 3-1 على أوراوا الياباني

كأس العالم للأندية ، حقق فريق ريفير بلايت الأرجنتيني فوزًا مستحقًا على أوراوا ريدز الياباني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مواجهات الجولة الأولى لحساب المجموعة الخامسة في بطولة كاس العالم للأندية، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية

وسجل أهداف الفوز الثلاثة للفريق الأرجنتيني كوليديو بالدقيقة 10، وسيباستيان داريوسي بالدقيقة 48، وماكسيميليانو ميزا بالدقيقة 73 من عمر اللقاء.

فيما كان اللاعب 58 يوسوك ماتسو قد سجل هدف أوروا الوحيد في الدقيقة 58 من عمر اللقاء

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وكشف فريقي ريفير بلايت الأرجنتيني وأوراوا ريدز الياباني عن تشكيلتهما للقاء.

تشكيل ريفير بلايت

تشكيل أورراوا ريدز

نظام كأس العالم للأندية

مونديال الأندية بنظامه الجديد يحل محل كأس العالم للقارات بحيث تقام مرة كل 4 سنوات عكس النظام السابق الذي كان يُقام بشكل سنوي ويشارك فيه أبطال الاتحادات القارية الستة بجانب بطل البلد المضيف بواقع 7 أندية فقط.

وتقام كأس العالم للأندية للمرة الأولى بمشاركة 32 ناديًا تم توزيعهم على 8 مجموعات وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ويتأهل الأول والثاني فقط إلى دور الـ 16.

وبداية من ثمن النهائي يتم اعتماد نظام خروج المغلوب من مباراة واحدة وصولًا إلى المباراة النهائية على أن يتم إلغاء مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

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