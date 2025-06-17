الثلاثاء 17 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

السفارة الأمريكية بالقدس: لسنا في وضع يسمح بإجلاء الأمريكيين أو مساعدتهم في مغادرة إسرائيل

السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية بالقدس، فيتو

قالت السفارة الأمريكية في القدس، إن السفارة ليست في وضع يسمح لها في الوقت الحالي بإجلاء الأمريكيين أو مساعدتهم بشكل مباشر في مغادرة إسرائيل.

وشنت إيران هجومًا صاروخيًّا على إسرائيل بعد أقل من ساعة من هجوم سابق، حيث تتعرض لهجوم كثيف من إيران منذ ساعات.

وأطلقت صفارات الإنذار في شمال إسرائيل حتى حيفا في أعقاب عمليات إطلاق الصواريخ من إيران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن عشرات الصواريخ الإيرانية ذات القدرات العالية أطلقت فجر اليوم الثلاثاء على مواقع إسرائيلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأكثر قراءة

اندلاع النيران في 3 سفن قرب مضيق هرمز بعد تهديد الحوثيين لأمريكا

فلامنجو يهزم الترجي ويذيق العرب الخسارة الأولى في مونديال الأندية 2025 (فيديو)

ترتيب المجموعة الرابعة في مونديال الأندية بعد الجولة الأولى

تصاعد دخان في شرق طهران بعد انفجار مقذوفات يشتبه أنها إسرائيلية

فشل انطلاق صاروخ دفاع جوي إسرائيلي في تل أبيب وسقوطه داخل المدينة

جدول ترتيب المجموعة الثالثة لكأس العالم للأندية بعد الجولة الأولى

القناة 12 العبرية: إيران أطلقت 10 صواريخ باليستية على دفعات متتالية تجاه النقب وتل أبيب والشمال

واشنطن تدرس عقد لقاء قريب بين ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

خدمات

المزيد

32 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم بالبورصات العالمية

استقرار أسعار الأرز اليوم الاثنين في الأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

سعر طن لفات الألومنيوم 6 مم بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

قبل صفقة فيرتز مع ليفربول.. أغلى 10 صفقات في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 17 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 17 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 17 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية