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نجوم الزمالك يشعلون حفل زفاف ناصر منسي بالشرقية ورقص الأسطورة يخطف الأنظار (فيديو)

حفل زفاف ناصر منسي،
حفل زفاف ناصر منسي، فيتو

شهد حفل زفاف نجم نادي الزمالك ناصر منسي، الذي أُقيم بأحد القاعات الكبرى بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، أجواء احتفالية مميزة، وسط حضور بارز لعدد من نجوم الكرة المصرية.

محمد شحاتة وصبحي يشاركان في حفل زفاف ناصر منسي بالشرقية ( صور)

وتصدر المشهد حضور كل من محمد عبد الشافي، ومحمود حمدي "الونش"، ومحمد صبحي، ومحمد شحاتة، الذين حرصوا على دعم زميلهم ومشاركته فرحته.

نجوم الزمالك يشعلون حفل زفاف ناصر منسي بالشرقية.. ورقص الأسطورة يخطف الأنظار،فيتو
نجوم الزمالك يشعلون حفل زفاف ناصر منسي بالشرقية.. ورقص الأسطورة يخطف الأنظار، فيتو

حفل زفاف ناصر منسي لاعب الزمالك 

كما خطف "الأسطورة منسي" الأنظار برقصه المميز وسط تفاعل الحضور، في أجواء سادتها البهجة والفرحة حتى الساعات الأولى من الصباح.

نجوم الزمالك يشعلون حفل زفاف ناصر منسي بالشرقية.. ورقص الأسطورة يخطف الأنظار،فيتو
نجوم الزمالك يشعلون حفل زفاف ناصر منسي بالشرقية.. ورقص الأسطورة يخطف الأنظار، فيتو
والدة ناصر منسي،فيتو
والدة ناصر منسي، فيتو
نجوم الزمالك يشعلون حفل زفاف ناصر منسي بالشرقية.. ورقص الأسطورة يخطف الأنظار،فيتو
نجوم الزمالك يشعلون حفل زفاف ناصر منسي بالشرقية.. ورقص الأسطورة يخطف الأنظار، فيتو
نجوم الزمالك يشعلون حفل زفاف ناصر منسي بالشرقية.. ورقص الأسطورة يخطف الأنظار،فيتو
نجوم الزمالك يشعلون حفل زفاف ناصر منسي بالشرقية.. ورقص الأسطورة يخطف الأنظار، فيتو

شركة لتأمين نجوم الزمالك 

استعان ناصر منسي، مهاجم نادي الزمالك، بشركة أمن خاصة لتأمين حفل زفافه الذي أُقيم بأحد القاعات الكبرى بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وذلك قبل وصول نجوم الزمالك وزملائه في الملاعب.

نجوم الزمالك يشعلون حفل زفاف ناصر منسي بالشرقية.. ورقص الأسطورة يخطف الأنظار،فيتو
نجوم الزمالك يشعلون حفل زفاف ناصر منسي بالشرقية.. ورقص الأسطورة يخطف الأنظار، فيتو
نجوم الزمالك يشعلون حفل زفاف ناصر منسي بالشرقية.. ورقص الأسطورة يخطف الأنظار،فيتو
نجوم الزمالك يشعلون حفل زفاف ناصر منسي بالشرقية.. ورقص الأسطورة يخطف الأنظار، فيتو
نجوم الزمالك يشعلون حفل زفاف ناصر منسي بالشرقية.. ورقص الأسطورة يخطف الأنظار،فيتو
نجوم الزمالك يشعلون حفل زفاف ناصر منسي بالشرقية.. ورقص الأسطورة يخطف الأنظار،فيتو
نجوم الزمالك يشعلون حفل زفاف ناصر منسي بالشرقية.. ورقص الأسطورة يخطف الأنظار،فيتو
نجوم الزمالك يشعلون حفل زفاف ناصر منسي بالشرقية.. ورقص الأسطورة يخطف الأنظار، فيتو

وجاءت هذه الخطوة ضمن الترتيبات التنظيمية التي اتخذها اللاعب لضمان سلامة الضيوف وتأمين الأجواء، لا سيما مع توقع حضور عدد من نجوم الفريق الأبيض وجمهور كبير من محبيه. ويشهد الحفل أجواء  مميزة وسط حضور جماهيري واسع من الأهل والأصدقاء.

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