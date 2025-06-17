محمد شحاتة وصبحي يشاركان في حفل زفاف ناصر منسي بالشرقية ( صور)

شهد حفل زفاف نجم نادي الزمالك ناصر منسي، الذي أُقيم بمحافظة الشرقية، حضور عدد من زملائه في الفريق، وعلى رأسهم محمد شحاتة ومحمد صبحي، حارس مرمى الفريق. وحرص اللاعبان على مشاركة زميلهما فرحته، وسط أجواء احتفالية مميزة شهدت حضورًا كبيرًا من الأهل والأصدقاء ونجوم الكرة.

وصول محمد عبد الشافي

وشهد حفل زفاف نجم نادي الزمالك ناصر منسي، الذي يقام بإحدى القاعات الكبرى بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، حضورًا لافتًا لنجم الزمالك السابق محمد عبد الشافي وبعض أعضاء الجهاز الإداري.

محمد شحاتة وصبحي يشاركان في حفل زفاف ناصر منسي بالشرقية، فيتو

محمد شحاتة وصبحي يشاركان في حفل زفاف ناصر منسي بالشرقية، فيتو

محمد شحاتة وصبحي يشاركان في حفل زفاف ناصر منسي بالشرقية، فيتو

شركة لتأمين نجوم الزمالك

استعان ناصر منسي، مهاجم نادي الزمالك، بشركة أمن خاصة لتأمين حفل زفافه الذي أُقيم بأحد القاعات الكبرى بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وذلك قبل وصول نجوم الزمالك وزملائه في الملاعب.

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