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شاهد، أهداف مباراة ريفربليت أمام أوراوا في مونديال الأندية 2025

مباراة ريفربليت ضد
مباراة ريفربليت ضد أوروا، فيتو

مونديال الأندية، إفتتح فريق ريفربليت الأرجنتيني مشواره في بطولة كأس العالم للأندية، بالفوز على نظيره أوراوا الياباني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة الخامسة بالمونديال، الذي تستضيفه الولايات المتحدي الأمريكية في الفترة من 14 يونيو الجاري إلى 13 يوليو المقبل.

 

أهداف مباراة ريفربليت أمام أوراوا الياباني

وسجل أهداف الفوز الثلاثة للفريق الأرجنتيني كوليديو بالدقيقة 10، وسيباستيان داريوسي بالدقيقة 48، وماكسيميليانو ميزا بالدقيقة 73 من عمر اللقاء.

فيما كان اللاعب 58 يوسوك ماتسو قد سجل هدف أوراوا الوحيد في الدقيقة 58 من عمر اللقاء

 

فرق المجموعة الخامسة في مونديال الأندية

ويتواجد ريفر بليت الأرجنتيني وأوراوا ريد الياباني بجانب إنتر ميلان الإيطالي ومونتيري المكسيكي في المجموعة الخامسة لبطولة مونديال الأندية 2025.

وتأهل ريفربليت إلى البطولة بفضل تصنيفه فى اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، فيما حجز أوراوا ريد دايموندز الياباني مقعده، بالفوز ببطولة دورى أبطال آسيا ٢٠٢٢.

 

المنافسة علي التأهل للدور التالي بمونديال الأندية 

ومن المتوقع أن يتنافس ريفربليت مع مونتيري وأوراوا لخطف البطاقة الثانية للتأهل إلى الدور الثاني، خاصة أن إنتر ميلان الإيطالي هو المرشح الأقوى لخطف صدارة المجموعة الخامسة.

ويشارك ريفربليت في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختي 2015 و2018، ويعول ريفربليت على النجم الشاب فرانكو ماستانتونو الذي سينتقل إلى ريال مدريد الإسباني عقب البطولة في صفقة كلفت خزينة النادي الملكي نحو 45 مليون يورو، وبالتحديد من 14 أغسطس 2025 إلى 30 يونيو 2031.

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