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رياضة

كأس العالم للأندية، ريفير بلايت يتقدم على أوراوا ريدز بهدف في الشوط الأول

ريفير بلايت، فيتو
ريفير بلايت، فيتو

مونديال الأندية، تقدم ريفير بلايت على أوراوا ريدز الياباني بهدف دون رد في الشوط الأول  في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم للأندية.

وسجل هدف اللتقدم للفريق الأرجنتيني كوليديو بالدقيقة 10 من عمر اللقاء.

https://x.com/DAZN_FR/status/1935054286112633215

وكشف فريقي ريفير بلايت الأرجنتيني وأوراوا ريدز الياباني عن تشكيلتهما للقاء.

تشكيل ريفير بلايت

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تشكيل أورراوا ريدز

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نظام كأس العالم للأندية

مونديال الأندية بنظامه الجديد يحل محل كأس العالم للقارات بحيث تقام مرة كل 4 سنوات عكس النظام السابق الذي كان يُقام بشكل سنوي ويشارك فيه أبطال الاتحادات القارية الستة بجانب بطل البلد المضيف بواقع 7 أندية فقط.

وتقام كأس العالم للأندية للمرة الأولى بمشاركة 32 ناديًا تم توزيعهم على 8 مجموعات وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ويتأهل الأول والثاني فقط إلى دور الـ 16. 

وبداية من ثمن النهائي يتم اعتماد نظام خروج المغلوب من مباراة واحدة وصولًا إلى المباراة النهائية على أن يتم إلغاء مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

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