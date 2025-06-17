ريفربليت يلتقي أوراوا فى كأس العالم للأندية 2025

يحتضن ملعب لومن فيلد بمدينة سياتل الأمريكية مباراة ريفر بليت الأرجنتيني ضد نظيره أوراوا ريد اليابانى، فى تمام العاشرة مساء اليوم الثلاثاء في افتتاح المجموعة الخامسة من كأس العالم للأندية.

ويتواجد ريفر بليت الأرجنتيني وأوراوا ريد اليابانى بجانب إنتر ميلان الإيطالي ومونتيري المكسيكي في المجموعة الخامسة لبطولة مونديال الأندية 2025.

وتأهل ريفر بليت إلى البطولة بفضل تصنيفه فى اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، فيما حجز أوراوا ريد دايموندز اليابانى مقعده، بالفوز ببطولة دورى أبطال آسيا ٢٠٢٢.

المنافسة علي التأهل للدور التالي بمونديال الأندية

ومن المتوقع أن يتنافس ريفربليت مع مونتيري وأوراوا لخطف البطاقة الثانية للتأهل إلى الدور الثاني، خاصة أن إنتر ميلان الإيطالي هو المرشح الأقوى لخطف صدارة المجموعة الخامسة.

ويشارك ريفربليت في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختي 2015 و2018، ويعول ريفربليت على النجم الشاب فرانكو ماستانتونو الذي سينتقل إلى ريال مدريد الإسباني عقب البطولة في صفقة كلفت خزينة النادي الملكي نحو 45 مليون يورو، وبالتحديد من 14 أغسطس 2025 إلى 30 يونيو 2031.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2025بنفس نظام كأس العالم للمنتخبات فى نسخته الأخيرة، حيث تم تقسيم الفرق الـ32 إلى 8 مجموعات تضم كلا منها 4 فرق، بينما سيتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ 16، حيث ستلعب المباريات بنظام الإقصاء المباشر حتى النهائي.

ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الثمانية بالدور الأول إلى دور الـ16 في البطولة، الذي يقام بنظام الأدوار الإقصائية حتى المباراة النهائية للمسابقة، التي تقام على ملعب "ميتلايف" بولاية "نيوجيرسي" في 13 يوليو المقبل.

وتشهد بطولة كأس العالم للأندية 2025 مشاركة 32 ناديًا تم تقسيمها على النحو التالي، 12 ناديًا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بالإضافة إلى أربعة أندية من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومثلها لكل من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم، بالإضافة إلى ستة أندية من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، وفريق من اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم، وفريق من الدولة المستضيفة للبطولة.

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