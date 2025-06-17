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رياضة

الزمالك يؤجل إعلان صفقاته انتظارا للمدير الفني الجديد

مجلس إدارة الزمالك،
مجلس إدارة الزمالك، فيتو

قال الإعلامي خالد الغندور، إن نادي الزمالك يواصل التريث في إعلان صفقاته الجديدة استعدادًا للموسم المقبل، في ظل رغبة الإدارة في حسم هذا الملف بالتنسيق الكامل مع المدير الفني الجديد المنتظر الإعلان عنه قريبًا.

 

الصفقات برؤية فنية للمدير الفني الجديد

وتابع الغندور خلال تليفزيونية: " كشفت مصادر أن إدارة القلعة البيضاء قررت تأجيل حسم ملف التعاقدات لحين الاستقرار على المدير الفني الجديد، حيث ترغب الإدارة في أن تتم الصفقات وفقًا لرؤية فنية واضحة، وبمشاركة مباشرة من المدير الفني بالتعاون مع لجنة التخطيط والمدير الرياضي".

 

التركيز على إحتياجات المدير الفني

وأضاف: "تهدف إدارة الزمالك إلى ضمان أن تكون التعاقدات متوافقة مع احتياجات الفريق الحقيقية وخطة العمل المستقبلية، وتفادي تكرار أخطاء سابقة في التعاقد مع لاعبين خارج حسابات الأجهزة الفنية".

واختتم:" يُذكر أن لجنة التخطيط بالنادي كثّفت اجتماعاتها مؤخرًا لمناقشة السير الذاتية للمرشحين لتولي القيادة الفنية، على أن يتم الإعلان الرسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا لانطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد".

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